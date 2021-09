Deputatul Neață ÎL IA PE VOLEU pe «reporterul» Cîmpeanu

Zilele trecute, Eugen Neață a transmis un mesaj prin care și-a exprimat neîncrederea în capacitățile ministrului Sorin Cîmpeanu de a gestiona, din portofoliul de la Educație, situația destul de complicată pe care o generează pandemia de Coronavirus în școlile din România. Astfel, chiar dacă anul școlar a început de mai puțin de două săptămâni, au apărut deja destule cazuri de infectare cu Coronavirus, atât în rândul elevilor, cât și al cadrelor didactice. Însă, după cum a subliniat și deputatul Eugen Neață, acestea nu sunt toate problemele sistemul educațional din România!

Neață: „După numai o săptămână de școală s-a declanșat un mare val de îngrijorare”

Și tocmai pentru că ministrul Sorin Cîmpeanu pare să știe să comunice destul de mult, însă numai enunțiativ (fără măsuri ferme în domeniul pe care îl coordonează), parlamentarul vâlcean l-a numit «ministrul reporter» pe titularul portofoliului de la Educație.

„M-am întâlnit, în ultima vreme, cu multă lume preocupată de școală, în general. A început noul an școlar. Doar după prima săptămână s-a declanșat un mare val de îngrijorare. Ca să fim cinstiți, valul a fost ascuns sub preș de toată lumea. Nimeni nu poate spera la mai puțină îngrijorare acum. Suntem cu toții martorii unei serii de nereușite administrative fără precedent. Anul școlar 2019/2020 a fost compromis definitiv prin bâlbâielile de uite școala – nu e școala ale doamnei Anisie, dacă v-o mai amintiți. Iar anul școlar 2020/2021 s-a năruit complet în relatarea reportericească a următorului ministru, Sorin Cîmpeanu. Presupun că ați observat că mulți dintre miniștri români ai momentului se comportă ca și cum sunt reporteri trimiși de noi prin ministere să ne spună că lucrurile nu merg prea bine. Domnul Cîmpeanu ne informa într-o conferință de presă ținută prin vară că școala românească e mult sub media europeană la toate capitolele. Reporterul Cîmpeanu”, scris deputatul Eugen Neață pe pagina sa de socializare gândindu-se la ceea ce face (sau mai bine spus, nu face) ministrul Cîmpeanu.

Despre «reporterul» Cîmpeanu și contaminarea cu analfabetism

În mesajul său, intitulat «Despre reporterul Cîmpeanu și contaminarea cu analfabetism», Eugen Neață a avut și alte păreri critice la adresa activităților primului om din educația românească, pe care vi le prezentăm, secvențial, în rândurile de mai jos:

„Domnul Cîmpeanu ne vorbește într-una despre măști și alte măscării sanitare. Măscării pentru că e ușor să vorbești despre treaba altuia ca să nu se vadă că în curtea ta nimeni n-a mai dat cu mătura de mult timp. Despre programe școlare, manuale și schimbări radicale de filozofie a modului în care se face învățământ, nicio vorbă. Ministrul Cîmpeanu nu ne-a spus nimic despre ce va face el pentru îndreptarea situației, lucru la care îl obligă și fișa postului și simbria pe care o primește lunar de la statul român. Altfel zis, muncește ca și cum ar fi plătit de un ziar de provincie și cheltuiește ca și cum ar fi ministru. Numără analfabeții funcționali, unu din doi absolvenți de ciclu școlar, dar nu ne spune ce fac el și armata de dascăli din subordine pentru a micșora cifrele dezastruoase pe care ni le-a prezentat”.

„Oamenii cu care m-am întâlnit după prima săptămână a anului școlar nu mai sunt îngrijorați de pandemie, pentru care există leac medical, ci de prăbușirea completă a învățământului românesc, pentru care nimeni nu caută nicio soluție. De la reporterul Cîmpeanu, care ne relatează zilnic despre soarta Covid-ului în școli și despre lupta sa eroică cu pandemia, nimeni nu mai așteaptă ceva. Cu analfabetismul funcțional ne batem fiecare dintre noi, zi de zi, pentru că el nu se produce de ieri de azi în școli și a avut tot timpul din lume să contamineze societatea în care trăim”.