Deputatul Neață este categoric:

„O DECIZIE RADICALĂ pentru o situație ieșită din comun”

„Am pregătit o interpelare pentru prim-ministrul României. Zilele acestea, la București, prețurile la produsele energetice au luat-o razna. Mijloacele de comunicare în masă anunță zilnic un preț record. Cine și-ar fi închipuit că fenomenul creșterii prețurilor, pornit anul trecut din nimic, va lua asemenea dimensiuni?”, a anunțat, ferm, deputatul Eugen Neață.

Sezonul concediilor pare că a agravat problemele

Reprezentantul județului Vâlcea în Parlamentul României s-a arătat îngrijorat de aceste creșteri alarmante ale prețului energiei. Oarecum surprinzător pentru multă lume, aceste creșteri au venit în perioada de vară, a concediilor, când tariful energiei electrice nu prea creștea în mod tradițional, să spunem așa. Oare la iarnă va fi și mai rău!?

„Cu fiecare lună care a trecut de la primele semne ale scumpirilor fără oprire, guvernele europene au venit cu măsuri care să protejeze populația vulnerabilă. Și noi, social-democrații români, am inițiat aceste măsuri în Guvernul României. Am compensat facturi și am plafonat tarife aplicate consumatorilor casnici. Am acordat ajutoare financiare sub formă de vouchere și suntem într-un proces continuu de căutare a altor soluții care să pună la adăpost pe cei vulnerabili, în primul rând. Ritmul creșterii agresive a prețurilor de pe piața bucureșteană a energiei îngrijorează însă pe toată lumea la acest sfârșit de august și anulează orice efort guvernamental. Mai mult, face imposibilă continuarea activității industriale și pune în pericol orice activitate care consumă energie electrică și gaz”, a mai punctat Eugen Neață.



Deputatul Neață spune că și industria din Vâlcea riscă să fie serios afectată!

„Așa cum am spus de curând, scumpirile deșănțate ale energiei împing întreaga societate spre incapacitate de plată. În Occidentul nu foarte îndepărtat au apărut informații care spun că mari categorii de oameni se pregătesc să refuze la plată facturile la energie! Dar, să nu anticipăm. Suntem în punctul în care statul poate încă face ceva. Principiul neamestecului în piața liberă este de mai mult timp doar un paravan în spatele căruia marii speculanți din piața energiei fac bani nemunciți și se joacă cu soarta omenirii. Numai guvernele pot interveni în acest joc al lăcomiei, limitând posibilitatea de a specula. O intervenție excepțională într-o situație excepțională! Am scris o interpelare pentru prim-ministrul României pe acest subiect evocând cazul vâlcean al fabricantului nostru de produse chimice. Prin vocea lui, industria însăși anunță că s-a atins deja pragul la care prețul energiei nu mai poate fi absorbit în costurile de producție și că producția poate fi oprită imediat! Ce altceva ar mai trebui să se întâmple ca statul însuși să înțeleagă că este nevoie de intervenția radicală în piața energiei din România?”, încheie, îngrijorat, mesajul pe care deputatul Eugen Neață l-a transmis pe marginea acestui subiect.