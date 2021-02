Deputatul Laurenţiu Cazan se implică în dezvoltarea turistică a județului: GEOPARCUL UNESCO „Oltenia de sub Munte” este mai aproape de a deveni realitate!

Amprenta activității deputatului liberal Laurențiu Cazan se observă chiar la începutul mandatului său. După ce a luat inițiativă în cazul problemei legate de desfăşurarea programului guvernamental „Hrană caldă pentru bătrâni”, Laurențiu Cazan continuă demersurile în folosul vâlcenilor și se implică în procesul de obținere a statutului patrimoniul de Geoparc UNESCO pentru „Oltenia de sub Munte”. Deputatul vâlcean este membru al Comisiei mixte UNESCO pentru patrimoniu. După întâlnirea cu Florin Stoican, membru fondator al geoparcului și al Asociației Kogayon, parlamentarul vâlcean este convins că acest model de dezvoltare va aduce mari beneficii întregii regiuni.

„Am discutat cu Florin Stoican despre «Oltenia de sub munte», care aspiră la statutul de geoparc internațional UNESCO. Sunt premise favorabile ca acest lucru să se concretizeze. Am rămas plăcut surprins de toate noutăţile pe care acest proiect le va aduce judeţului nostru. Sunt oportunităţi unice, oferite de această minunată poziţionare geografică a judeţului Vâlcea, şi care pot fi atinse prin intermediul geoparcului. Printre acestea se numără activităţi precum explorarea naturii, vizitarea de obiective culturale, cunoașterea meşteşugurilor tradiţionale din zonă şi practicarea unor sporturi precum drumeţii, ciclism sau căţăratul montan. La proiect are un aport important și mediul academic. Statutul de Geoparc UNESCO va reprezenta şi cercetare în domeniul ştiinţelor naturii şi al geoconservării, o arie care nu a fost atât de dezvoltată în regiune. Astfel, vom putea deveni un important punct turistic, cultural şi de cercetare la nivel mondial”, a explicat Cazan.

Parlamentarul este convins că „Oltenia de sub Munte”

va fi un motor economic important pentru județ

„Turismul este o şansă enormă pe care Vâlcea o are de a se dezvolta din punct de vedere economic. Din discuţia mea cu Florin Stoican, am înţeles faptul că această arie nu este una protejată, care să impună restricții. Așadar, antreprenorii locali sau externi vor putea să deschidă afaceri, însă unele sustenabile, care la rândul lor vor crea locuri de muncă pentru vâlceni. Pe lângă toate acestea, vom intra într-o categorie selectă a celor 161 de geoparcuri din 44 de țări, ceea ce înseamnă că «Oltenia de sub Munte» va beneficia de promovare la nivel mondial. Geoparcurile au un sistem de promovare reciproc. Prin urmare, zona noastră va fi prezentată în toate cele 44 de țări, fapt ce va atrage turiști din toate colțurile lumii. Se vor forma comunități întregi de pasionați ale acestor segmente, ceea ce va duce la un flux de vizitatori constant. Este absolut încurajator și voi sprijini toate demersurile Asociației Kogayon, toate acestea fiind, la propriu, un sprijin al dezvoltării durabile și autosustenabile”, a mai punctat parlamentarul de Vâlcea.

Geoparcul aspirant UNESCO „Oltenia de sub Munte” se întinde pe teritoriul a șase localități vâlcene: Vaideeni, Horezu, Costești, Bărbătești, Stoenești și Băile Olănești. Suprafața acestuia este de 635,58 km pătrați.

• Comunicat de presă