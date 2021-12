Deputatul Eugen Neață a prezentat vâlcenilor bilanțul activităților din primul an al noului mandat

Luni, 6 decembrie 2021, la împlinirea unui an de la desfășurarea alegerilor parlamentare din 2020, unul dintre reprezentanții vâlcenilor în Camera Deputaților a prezentat un rezumat succinct al activităților pe care le-a desfășurat. În rândurile următoare, vă prezentăm bilanțul activităților deputatului Eugen Neață.

„În decembrie 2020 am primit de la vâlceni un nou mandat de deputat în Parlamentul României. Fiecare vot acordat unui senator sau deputat este o dorință de mai bine și o speranță în viitorul apropiat. Oamenii așteaptă de la parlamentari legi mai clare, mai drepte și mai bune pentru viața lor. Mai așteaptă să-i întâlnească din când în când pentru a discuta în mod direct despre una și despre alta, în cel mai omenesc mod cu putință. Și, nu în ultimul rând, parlamentarii vâlceni sunt așteptați să susțină, peste tot unde sunt auziți, cauza localităților și a județului, a dezvoltării și a modernizării lor.

Am adăugat inițiativei anterioare, cunoscută de public ca «Legea Neață», încă o zonă care poate beneficia de pensionarea anticipată, fără penalități. Este vorba despre orașul Berbești și o rază de opt kilometri în jur. Locuitorii de aici, cei cu o ședere de peste trei decenii, se pot pensiona cu doi ani mai devreme, în compensarea expunerii la poluarea remanentă din zonă. Ei se adaugă celor din Râmnicu Vâlcea, pentru care beneficiul a fost obținut în perioada mandatului meu anterior.

Anul meu parlamentar a început însă cu o serie de amendamente la Legea bugetului, fiecare dintre ele – câteva zeci – susținând cauza proiectelor Consiliului județean Vâlcea, ale municipiului Râmnicu Vâlcea și ale multora dintre satele și comunele vâlcene. Bătălia pentru banii necesari proiectelor de dezvoltare a regiunii noastre trebuie dată în fiecare an cu toate mijloacele avute la dispoziție.

Am continuat inițiativele mele anterioare dedicate dezvoltării economice cu un amendament care să înlesnească investițiile pe spații din ce în ce mai generoase în zonele cu turism montan, cum sunt Obârșia Lotrului și zona Vaideeni, de exemplu. Am îndreptat printr-un amendament nedreptatea făcută unora dintre pensionarii din domeniul producției de energie.

Am cerut, de asemenea, ca sportivii și antrenorii care au adus României medalii de aur, de argint și de bronz, la competiții europene și internaționale, să primească o rentă viageră la finalul carierei, în semn de recunoaștere a performanței lor. Inițiativele mele legislative s-au îndreptat în același timp către îmbunătățirea dreptului pe care trebuie să îl aibă proprietarii pădurilor de a-și putea folosi lemnul pentru încălzirea locuințelor și către limitarea poluării produse de activitatea de dezmembrare a autovehiculelor scoase din uz.

Multe dintre subiectele inițiativelor mele au fost sugerate de oameni simpli, de profesioniști în diferite domenii și de ziariști. Toate acestea au fost posibile însă urmare a votului din urmă cu un an. Mă folosesc de această aniversare pentru a mulțumi celor care au susținut prin vot continuarea cu încă un mandat a activității mele de deputat în Parlamentul României!”, este bilanțul pe care Eugen Neață l-a prezentat vâlcenilor.