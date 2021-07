Deputatul Eugen Neață a fost prezent la SFINȚIREA UNEI NOI BISERICI în Stoilești

Recent, deputatul de Vâlcea Eugen Neață a fost în Stoilești (comuna sa natală, de altfel), acolo unde s-a desfășurat slujba de sfințire a bisericii din satul Stoilești. La evenimentul religios au luat parte oficialități locale, preoți din zonă, dar și ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

„Pentru a doua oară în ultima perioadă, am fost invitat la un eveniment cu o înaltă semnificație religioasă. Sfințirea unei noi biserici este și momentul unui nou început. Credința noastră are nevoie de asemenea momente pentru a se perpetua în timp. După resfințirea bisericii din satul Popești, recuperată și readusă în circuitul lăcașurilor de cult printr-un efort conjugat al specialiștilor și al oamenilor locului, a venit rândul unei biserici noi, ridicată în comuna mea natală, Stoilești. În satul Obogeni. Și aici a fost nevoie de efortul comunității locale, coordonat de preoții Nicolae și Gheorghe Buga și de primarul Florin Ionescu. Biserica are hramurile «Adormirea Maicii Domnului» și «Sfântul cuvios Antonie de la Iezer». Slujba a fost condusă de Înaltpreasfințitul Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului”, a scris deputatul Eugen Neață pe pagina sa de socializare.

Oamenii zonei și-au primit oaspeții cum se cuvine

„Și de data aceasta am avut privilegiul de a împărtăși cu Înaltpreasfințitul Varsanufie opiniile și speranțele legate de destinul și de evoluția comunităților rurale, atât de dăruite bisericii ortodoxe românești. Am profitat de moment să-i povestesc despre satele și despre oamenii care trăiesc în Stoilești, la care mă întorc întotdeauna cu multe sentimente de apartenență și de iubire. Alături de noi și de toți ceilalți invitați au fost enoriași ai parohiei și oameni din întreaga comună. I-am recunoscut pe cei mai mulți dintre ei și ne-am strâns mâinile, cum facem de obicei. Îmi face o mare bucurie să mă revăd cu ei și tocmai de aceea Stoilești nu-mi lipsește niciodată din drumurile mele de parlamentar. Mulțumesc și cu acest prilej tuturor celor care au pus mână de la mână și inimă de la inimă să ctitorească acest frumos lăcaș de cult, cu hramurile «Adormirea Maicii Domnului» și «Sfântul cuvios Antonie de la Iezer»” , a mai scris parlamentarul de Vâlcea.