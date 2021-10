Deputații liberali s-au ținut de cuvânt: românii vor primi sprijin pentru achitarea facturilor la energie și gaze

Email the Author

Așa după cum vă informam într-un număr anterior al cotidianului nostru, deputații liberali promiseseră că vor susține măsurile pe care senatorii le adoptaseră încă de acum două săptămâni pentru a sprijini populația în perioada următoare a anului, atunci când se estimează că prețurile la energie vor afecta semnificativ bugetele românilor. Iar la mijlocul săptămânii trecute a urmat și votul pe marginea acestui proiect în Camera Deputaților, Cameră care a avut rolul de for decizional decisiv cu privire la proiectul de lege inițiat de senatori. Printre deputații care au votat acest proiect s-au numărat și liberalii vâlceni Cristian Buican (foto) și Laurențiu Cazan, iar proiectul a devenit lege! „În cea mai grea perioadă a pandemiei de Coronavirus, Partidul Național Liberal se preocupă nu doar de a asigura un răspuns eficient împotriva acestei evoluții sanitare negative, ci și de cea mai bună rezolvarea a altor probleme cu care se confruntă cetățenii. Este vorba de creșterea mondială a prețurilor energiei care atrage și creșterea prețurilor la curent electric și la gaze în România. Conștient de necesitatea ca prețurile energiei să fie suportabile pentru populație, Partidul Național Liberal a adoptat într-un timp foarte scurt proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021/2022. Prin acest proiect de lege se plafonează prețurile și se compensează creșterile fără ca beneficiarii să fie obligați să facă demersuri. Compensările vor intra direct în factură! Proiectul de lege a mers la promulgare, către Președintele României, după ce a fost adoptat în Senat pe 18 octombrie și în Camera Deputaților pe 27 octombrie. Va intra în vigoare de la 1 noiembrie 2021. Pentru perioada 1 noiembrie – 31 martie 2022, deputații au decis ca guvernul să aloce subvenții unităților administrativ teritoriale în valoare de 50% din diferența dintre prețul de achiziție și prețul plafonat al gazelor naturale. Luând aceste măsuri, Partidul Național Liberal dovedește încă o dată preocuparea sa pentru o cât mai bună rezolvare a problemelor cetățenilor, precum și capacitatea de a conduce România într-o perioadă dificilă în care s-au acumulat mai multe probleme care solicită o atenție specială decidenților. Liberalii îi asigură pe cetățeni că vor depune în continuare eforturi responsabile și susținute pentru rezolvarea acestor probleme și îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor”, a declarat deputatul Cristian Buican, președintele PNL Vâlcea.

