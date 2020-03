PNL Vâlcea anunță care sunt demersurile guvernului liberal în această perioadă dificilă

Trebuie să înțelegem faptul că țara are nevoie de responsabilitate, disciplină și de solidaritatea tuturor pentru a împiedica răspândirea virusului COVID-19. În prima ședință după învestire, guvernul a adoptat un pachet de măsuri economice și sociale de sprijin pentru angajații și companiile afectate de criza coronavirus, pentru a limita efectele economice negative. Premierul Orban a făcut apel la calm, responsabilitate și atitudine rațională.

În data de 19 martie 2020, solicitarea Preşedintelui României, Klaus Iohannis, adresată Parlamentului, cu privire la încuviințarea stării de urgență pe teritoriul României, a fost votată de către Parlamentul României și se aplică starea de urgență pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile.

În urma publicării actului votat de către Parlament, guvernul liberal a adoptat două Hotărâri prin care suplimentează bugetele pentru Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția guvernului, așa cum apare publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 224/19.03.2020, totul pentru a limita și a face față epidemiei de COVID-19. Bugetul celor de la Ministerul Sănătății a fost suplimentat cu suma de 42.000 mii lei cu scopul de a asigura cheltuielile aferente carantinei pentru fiecare persoană, după cum urmează:

• alocația de cazare în valoare de 230 lei/zi, care include și serviciile de curățenie, spălătorie, asigurarea produselor de igienă;

• indemnizația de cazare în cuantum de 70 lei/zi cu scopul de a asigura hrana (trei mese/zi), apa (între 2-4 litri/zi de persoană), cheltuielile pentru îmbrăcămintea corespunzătoare;

Direcțiile de sănătate publică județene vor fi cele care vor deconta cheltuielile menționate mai sus, la solicitarea administrației publice locale sau a operatorilor economici, potrivit Hotărârii de Guvern, totul pentru a asigura condiții optime persoanelor aflate în carantină.

Guvernul liberal a adoptat măsuri bugetar-fiscale în combaterea pandemiei cu coronavirusul, astfel:

• întregul pachet de măsuri de sprijin pentru angajații și companiile afectate de pandemia COVID-19 beneficiază de o alocare bugetară de 30 de miliarde de lei și impactul economic este estimat la aproximativ 100 de miliarde de lei. Sursele de finanțare sunt bugetul național și fondurile europene;

• a fost majorat plafonul de garantare a creditelor pentru IMM-uri prin intermediul Fondului de garantare cu 5 miliarde de lei, acesta poate fi suplimentat cu alte 5 miliarde și se poate ajunge la 15 miliarde. Astfel, guvernul garantează credite pentru investiții și pentru asigurarea capitalului de lucru. Dobânda pentru ambele produse este subvenționată integral, iar comisionul de administrare este zero. Garanția funcționează pentru 90% din credite în cazul creditelor până într-un milion de lei și de 80% pentru creditele de peste un milion;

• Guvernul a decis ca durata finanțărilor să fie de 10 ani pentru investiții și de 6 ani pentru capitalul de lucru;

• efectul de multiplicare în economie al acestor măsuri este estimat la aproximativ 70 de miliarde de lei.

De asemenea, statul și-a asumat următoarele angajamente de plată față de companii:

• va fi rambursat TVA-ul în valoare de 9 miliarde de lei, pentru ca acești bani să ajungă cât mai repede în economie;

• vor fi plătite concediile medicale scadente (prin CNAS) în valoare de 2,7 miliarde de lei;

• atunci când liberalii au venit la guvernare, au fost găsite restanțe lăsate de guvernele PSD, în valoare de 2,7 miliarde de lei, ce nu mai fuseseră decontate firmelor concediile medicale de aproape un an;

• vor fi decontate facturile pentru lucrări de construcții ale autorităților locale în valoare de 1,5 miliarde de lei.

În privința șomajul tehnic, acesta va fi achitat de stat pentru angajații din companiile care au fost afectate de criza coronavirus. Guvernul liberal va plătit din bugetul Ministerului Muncii, prin intermediul ANOFM – prin bugetul de șomaj, pe toată durata stării de urgență. Pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, indemnizațiile de șomaj tehnic sunt în valoare de minimum 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut. De această măsură vor beneficia salariații angajatorilor care îndeplinesc următoarele condiții:

• și-au întrerupt activitatea total sau parțial ca urmare a stării de urgență și după ce au obținut un certificat în acest sens de la Ministerul Economiei;

• reducerea veniturilor cu cel puțin 25%, dar nu mai mult de 75% din totalul angajaților, în baza unei declarații pe propria răspundere.

Guvernul a estimat că până la un milion de salariați pot beneficia de această schemă de ajutor. Impactul bugetar pentru plata șomajului tehnic este estimat la 4 miliarde de lei.

În contextul epidemiei de coronavirus, guvernul a propus modificarea Codului Penal pentru a sancționa pe cei care nu respectă decizia de a sta în izolare la domiciliu sau în carantină. Riscul fiind acela că îi putem îmbolnăvi pe cei din jurul nostru, iar principala datorie a guvernului este aceea de a apăra sănătatea cetățenilor.

A fost modificat Codul Penal în sensul majorării pedepselor pentru falsul în declarații. De pildă, dacă un cetățean revine dintr-o țară cu un număr mare de cazuri de coronavirus trebuie să completeze o declarație și să intre în carantină sau izolare. În cazul în care comite un fals și nu spune adevărul, trebuie să sufere consecințele legii. În plus, au fost majorate pedepsele pentru infracțiunea de zădărnicire a combaterii răspândirii epidemiei. Cine nu respectă carantina, cine nu respectă măsurile care sunt dispuse de Direcția de Sănătate Publică sau alte măsurile dispuse de autorități va avea dosar penal.

A fost introdusă o nouă infracțiune: omisiunea de a da informații complete în cursul unei anchete epidemiologice, privitor la persoanele cu care a intrat în contact, încercând să protejeze pe altcineva.

Guvernul PNL s-a implicat cu toată determinarea în bătălia împotriva coronavirusului, iar prioritatea absolută a guvernului Orban este protejarea sănătății populației, salvarea de vieți, limitarea extinderii pandemiei și eradicarea acestui flagel.

În această perioadă, avem nevoie din ce în ce mai mult de un discurs rațional, tocmai pentru a nu răspândi panica în rândul populației și, din nou, facem apel la cetățeni pentru a se informa doar din surse oficiale cu scopul de a preîntâmpina ce va urma.

