Deloc trist, dar complet adevărat: „Cariera politică a lui ANDREI GHEORGHIU e terminată!”

• crede cu tărie Mihail Andrei Cismaru, rivalul său pentru președinția USR Plus Vâlcea

După cum vă informam anterior, temperatura alegerilor pentru conducerea organizației județene USR Plus Vâlcea a sărit brusc la cote explozive. În bună parte, datorită intrării energice în luptă a unui candidat surpriză, care și-a anunțat decizia printr-o postare care nu lasă loc de interpretări.

Mihail Andrei Cismaru și-a dezvăluit intențiile printr-o scrisoare publică:

„Stimată doamnă Georgiana Gheorghiu,

Mă adresez dumneavoastră, deși nu este foarte elegant, în calitățile pe care le aveți de vicepreședinte/ președinte/ candidat, delegat elector și organizator de alegeri (!?!?, n.red.)

Cum orice joc trebuie jucat pentru a câștiga, mă conformez regulilor. Manualul de joc spune că trebuie să câștig undeva în jur de 50 delegați din cei 114 aleși de dvs. Controlați în mod direct aproximativ 38 din Râmnic. Mă adresez dumneavoastră pentru a vă explica de ce este bine să votați pe oricine altcineva decât pe domnul Gheorghiu, soțul dvs., cu care împărțiți lista de delegați electori.

În primul rând, domnul Gheorghiu nu și-a dorit să fie viceprimar, dar a rămas cu asta când a fost invalidat de comisia de integritate și împiedicat să candideze la deputăție. Este viceprimar, deși nu are competența și calitățile necesare și nici program. După câteva luni în care a tăcut mâlc în umbra lui Pârvulescu, s-a trezit. Și, pentru că nu a înțeles pe ce lume se află, a defectat și s-a alăturat PSD/PER. Soțul dumneavoastră are cariera politică terminată de la momentul invalidării. Nu poate însă pierde funcția de viceprimar și se poate bucura de aceasta încă trei ani.

Dacă dumneavoastră alegeți orice alt candidat la președinția filialei, veți avea la conducere pe cineva care are competența să-l ajute pe domnul Gheorghiu să-și construiască un program și să se apere de el însuși.

Gândiți-vă bine și alegeți cu mintea!”