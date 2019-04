Declarație politică Romulus Bulacu: De ce ne pleacă tinerii?

În data de 16 aprilie, în ședința Senatului, parlamentarul liberal Romulus Bulacu, a adresat o declarație politică. Intitulată „De ce ne pleacă tinerii”, declarația senatorului vâlcean a încercat să găsească răspunsuri și soluții pentru această problemă, una care trebuie să îngrijoreze la modul cel mai serios orice reprezentant al clasei politice. Spre justa informare a opiniei publice din județul nostru, în rândurile următoare redăm integral declarația politică la care facem referire:

„Anul 2018 a înregistrat un minim istoric la capitolul numărului de copii născuţi în România, cei mai puţini din ultimii 50 de ani. Instabilitatea financiară, cea politică şi fenomenul migraţiei tinerilor şi-au pus amprenta asupra dorinţei românilor de a deveni părinţi, anul trecut fiind unul catastrofal din acest punct de vedere. Mai exact, în 2018, s-au născut 173.000 de copii, în condiţiile în care în anul 2011, considerat an de criză, s-au născut peste 180.000 de copii. În acest clasament al natalităţii, judeţul Vâlcea este pe ultimul loc la nivel naţional.

Unul din cinci români locuiește astăzi în afara granițelor țării. Unul din doi tineri dorește să-și construiască o carieră peste hotare. În prezent, mai mult de jumătate dintre români, respectiv 55%, vor să emigreze. Cei mai mulți sunt tineri sub 30 de ani au urmat cursurile unei facultăți.

De ce ne pleacă tinerii? De ce tinerii căsătoriţi sunt reticenţi cu privire la decizia de a avea copii? Doar avem creştere economică şi salarii mărite. Sau cel puţin aşa se laudă guvernanţii. În realitate însă, creşterea este sustenabilă pe flipcharturile televiziunilor de casă, iar inflaţia înghite plusurile de pe fluturaşii de salariu şi cupoanele de pensii. Avem bunăstare în cifre şi sărăcie în portofele. Mediul de afaceri este destabilizat din cauza impredictibilităţii, ceea ce duce la nesiguranţa locului de muncă pentru românii angajaţi în privat. Sistemul de sănătate are grave carenţe în asigurarea serviciilor medicale şi nici până azi, după doi ani de promisiuni, nu avem demarat nici măcar un proiect pentru unul din cele opt spitale regionale. Sistemul de educaţie este vehement contestat, în mod pertinent, chiar de elevi şi studenţi. Suntem ţara cu cea mai mare rată de abandon şcolar şi cea mai mare rată de analfabetism din Uniunea Europeană. Nu avem infrastructură modernă, deşi actuala guvernare povesteşte în continuu de kilometri de autostradă desenaţi pe hârtie. Lipsa autostrăzilor influenţează negativ întreaga logistică a investiţiilor în mediu de afaceri. Iar investiţiile se află la cel mai mic nivel. Specialiştii spun că sunt aproape de nivelul anterior aderării, respectiv 2006. Lipsa investiţiilor duce la minimalizarea oportunităţilor pentru tineri în dezvoltarea carierei.

Măsurile luate de actualul guvern, cu precădere Ordonanţa 114, au lovit fix în viitorul tinerilor: incertitudini privind programul Prima Casă, accesul îngreunat la credite şi un Pilon II de pensii, conceput special pentru ei, aproape falimentat.

De ce ne pleacă tinerii? Ceea ce am enumerat sunt cauze pe care PSD la foloseşte drept scuze. Din statistici aflăm că guvernul cheltuie anual 1,14 lei pentru fiecare tânăr. Şi ne întrebăm de ce ne pleacă tinerii? De ce scade rata natalităţii? Sunt întrebări care ar trebui să-i preocupe pe cei de la putere. Printre picături. Pentru că legalizarea corupţiei şi albirea penalilor sunt priorităţi ale politicilor de stat. Sau îmbătrânirea demografică a ţării a devenit o strategie punctuală a actualei guvernări. Poate de aceea parlamentarii din arcul guvernamental au și votat împotriva amendamentului PNL privind mărirea alocațiilor pentru copii. Timpul va demonstra care sunt adevăratele intenții”, se arată în ampla declarație politică a senatorului liberal Romulus Bulacu.