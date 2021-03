DE UNDE VINE CEA MAI MARE «GAURĂ» din bugetul Primăriei Păușești-Măglași?

Unii dintre cetățenii comunei nu-și achită dările la stat și nici amenzile încasate

Autoritățile publice locale din Păușești-Măglași au proiecte demarate și se gândesc la binele comunității. Dar, cu toate acestea, anumiți cetățeni «uită» să-și achite dările la stat, iar de aici rezultă cele mai mari sume pe care administrația locală le are de recuperat. Mai precis, potrivit declarației edilului Alexandru Dediu, cetățenii de etnie rromă nu-și achită datoriile către stat și fac «gaură» în buget. Per total, Primăria Păușești-Măglași are de recuperat, la această dată, aproximativ 600.000 lei. Datoriile provin din lipsa plății taxelor, impozitelor pe clădiri, mașini, terenuri, dar și achitarea amenzilor.

În context mai este de precizat că în zadar s-a încercat transformarea datoriilor în muncă în folosul comunității. Asta pentru unii dintre cetățenii datori nu se prezintă la muncă, iar alții dau bir cu fugiții prin alte țări.