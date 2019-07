„De la 1 septembrie creşte punctul de pensie la 1.265 lei”

• declară deputatul Daniela Oteșanu

După ce a fost dusă la bun sfârșit, Legea pensiilor urmează a fi promulgată de preşedintele Klaus Iohannis. „Este știu faptul că pentru noi salariile şi pensiile au reprezentat o prioritate şi chiar la 1 septembrie creşte punctul de pensie la 1.265 lei şi pensia minimă la 704 lei. Deci, ceea ce am promis am şi realizat, nu am făcut o promisiune şi nu am acoperit-o din punctul de vedere al pensiilor. Legea pensiilor este o lege aşteptată, s-a lucrat foarte mult la ea şi bineînţeles că aşteptăm ca preşedintele Iohannis să o promulge”, declară deputatul Daniela Oteșanu. „Am văzut cu toții că preşedintele, de mai multe ori, a încercat şi a reuşit în multe din situaţii să pună obstacole în activitatea Guvernului, fie că vorbim de numirea unor miniştri, fie că vorbim de obstacole pe care le-a pus legilor adoptate în Parlament. Sperăm, însă, că nu se va opune Legii pensiilor”, a mai spus deputatul Oteșanu.

Reamintim că, în luna martie, Legea pensiilor fusese declarată neconstituțională și s-a întors la Parlament, conform deciziei Curții Constituționale din data de 13.03.2019, care a examinat o solicitare de la partidele USR și PNL. Articolele cu probleme au fost art.25 alin.(1): „contribuabilii la sistemul public de pensii sunt cei care datorează și plătesc, după caz, contribuția de asigurări sociale, conform Codului fiscal” și art.63 lit.a) și b) – una dintre condițiile pe care persoanele îndreptățite trebuie să le îndeplinească în mod cumulativ pentru a beneficia de pensia de invaliditate este aceea că la data solicitării pensiei de invaliditate să fi realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani.

