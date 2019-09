Dăncilă, Fifor și Teodorovici, solicitați de președintele CJ Vâlcea să intervină în problema CET

Vineri, 6 septembrie, urmare a solicitării președintelui Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, adresată atât premierului Viorica Dancilă, vicepremierului Mihai Fifor, precum și ministrului Finanțelor Eugen Orlando Teodorovici, va avea loc o întâlnire pe tema problemelor de la CET Govora SA. La întâlnirea de la București vor participa președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, administratorul public Adrian Mihăilă, precum și administratorul judiciar si administratorul special de la CET. Vor mai fi prezenți, de asemenea, și reprezentanți ai Ministerului Ener giei.

„Cred că o abordare politică a problemelor de pe platforma industrială chimică Vâlcea este una profund greșită și aș putea spune chiar ticăloasă. Nu abordarea politică îi ajută pe cei care sunt acum într-un litigiu comercial, adică CET și USG (n. red. Ciech Soda România). Ca președinte al Consiliului Județean Vâlcea m-a interesat și mă interesează soarta platformei industriale în fiecare zi. De asta am și făcut multe demersuri. Am acceptat invitația administratorului judiciar, pentru că CET-ul este în procedură de insolvență și eu nu pot interveni altfel decât la invitația administratorului judiciar, pentru a sprijini CET. Și am făcut acest lucru prin deplasările de la Guvernul României, întâlnirile pe care le-am avut cu premierul României și cu ministrul de Finanțe. Am intervenit și intervin, în limitele legii, pentru a se face în continuare producție industrială. Asta înseamnă stabilitate pentru locurile de muncă. Evident că acum avem în față o provocare, un litigiu comercial, între CET și USG. Am militat întotdeauna pentru înțelegere, pentru dialog și pentru echilibru și de o parte și de cealaltă. (…) M-am adresat ministerelor de resort, am discutat aproape zilnic cu administratorul judiciar, cu oameni din Guvernul României, ministerul Energiei, oameni din sindicate, cu prefectul județului, cu primarul municipiului Râmnicu, cu toată lumea care este implicată în acest subiect”, a transmis Constantin Rădulescu.

Rădulescu: „CET-ul este inima platformei chimice”

În context, președintele Consiliului Județean Vâlcea a mai declarat: „CET-ul este inima platformei chimice. Mă interesează ca această inimă să bată și tocmai de aceea am făcut și fac demersuri în acest sens. Vineri, 6 septembrie, mă voi întâlni din nou cu prim-ministrul Dăncilă și cu alți membri ai cabinetului. Intervenția și sprijinul meu se bazează pe problema socială, care poate să fie una extrem de gravă dacă lucrurile nu vor merge înainte pe platformă. Sunt alături de toți cei care vor binele platformei chimice. Evident că nu am stat și nu voi sta cu mâinile în sân. Voi face o informare la zi a problemelor și eu sper ca negocierile care se duc acum să ajungă într-un punct în care activitatea să continue și oamenii să își păstreze locurile de muncă”.

„Revin și spun că nici o instituție a statului nu poate interveni într-un litigiu comercial. Dar, CET Govora SA poate fi sprijinită de Guvernul României în a-și rezolva anumite probleme și eficientiza prețul de producție pentru abur și energie. Pentru asta am făcut și voi face demersuri legale. Sunt alături de platforma chimică și fac tot ceea ce ține de mine și vă voi informa periodic în acest sens, inclusiv după întâlnirea de vineri de la Guvernul României”, a mai punctat Constantin Rădulescu.