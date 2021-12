DAN TRUȘCĂ, vicepreședintele UST Cartel ALFA Vâlcea: „Da! Categoric, POLIȚIȘTII VOR SISTA ACȚIUNILE ANTI-PANDEMIE de la 1 ianuarie dacă…”

Șeful sindicatului polițiștilor admite public tensiunea și neîncrederea care stăpânesc acum sistemul și oamenii în uniforme albastre

Dan Trușcă este în fruntea unui sindicat cu peste 400 de oameni și este al doilea în ALFA Vâlcea

Recent, tot mai multe strigăte de nemulțumire și chiar amenințări s-au făcut auzite dinspre sindicatele polițiștilor. Într-un context extrem de complicat și fără precedent pentru România de după 1989, frământările din sistem nu aveau cum să nu fie motiv în plus de îngrijorare pentru un stat care se clatină sub necrologul pandemiei. Un interviu lămuritor despre problemele acestea, în cele ce urmează cu vicepreședintele UST Cartel ALFA Vâlcea.

Domnule Trușcă, înainte de toate, vă rog să vă prezentați cât se poate de succint cititorilor noștri…

Mă numesc Daniel Constantin Trușcă. Sunt, în prezent, locotenent – colonel în rezervă, am fost polițist de carieră 26 ani și ocup, din anul 2014, funcția de președinte al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din MAI, biroul teritorial Vâlcea, fiind, la al doilea mandat. Noi suntem parte a Federației Sindicatelor Naționale a Polițiștilor și Personalului Contractual din MAI, membră a Confederației Sindicale Cartel ALFA.

Câți membri de sindicat aveți la Vâlcea?

La nivelul județului Vâlcea, avem 420 membri de sindicat făcând parte din mai multe structuri, nu numai din cadrul IPJ Vâlcea și mă refer la Centrul Medical Vâlcea, instituție care deservește tot ce înseamnă personal militar și polițiști în garnizoana Râmnicu Vâlcea, mai avem membri și în cadrul Serviciului Public Comunitar Pașapoarte, respectiv Înmatricularea Vehiculelor, acestea fiind subordonate Instituției Prefectului. Suntem reprezentați și la Evidența Populației, Imigrări, inclusiv în cadrul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Care sunt, la această oră, cele mai mari probleme din sistemul unde ați activat și acum sunteți portavoce?

Contextul acesta pandemic atât de complicat din ultimii ani a scos în evidență mai mult de cât oricând slăbiciunea noastră cronică și anume deficitul de personal. Din păcate, întârzierea măsurilor necesare dinspre factorii noștri decidenți de la vârful Ministerului a fost puternic reliefată în aceste luni având un impact major asupra activității noastre. E cât se poate de logic: un număr atât de mic de polițiști să fie nevoiți să facă față unui volum de muncă și mai mare decât în mod obișnuit… Evident că impactul acesta extrem de negativ al acestui deficit se răsfrânge asupra întregii societăți, a cetățeanului de rând care are și el de suferit.

Despre ce deficit vorbim la nivelul Vâlcii?

Ca să vă faceți o idee, la nivelul județului Vâlcea, deficitul este de circa 10% din 1.025 persoane, asta însemnând polițiști și tot ce mai ține de personalul contractual, cu mențiunea că, în ultima perioadă, s-au mai rezolvat din aceste deficiențe și lipsuri, și e corect să menționez treaba asta pentru cititorii dumneavoastră.

E singura problemă?

Evident, nu! În afara acestui deficit de personal, problema noastră principală a fost și rămâne, din păcate, salarizarea, care, din punctul meu de vedere personal și al sindicatului nostru, a fost prezentată de o manieră eronată în mass-media ultimilor ani.

Adică?

Majoritatea relatărilor despre salarizare pe care le-am întâlnit erau rupte de context, de realitate. În sensul că noi am fost prezentați ca solicitând măriri de salarii, mai mulți bani într-un context în care țara se lupta cu pandemia și resursele trebuiau canalizate spre stăvilirea pandemiei, achiziția de medicamente, paturi mai multe la ATI… Or, treaba asta este complet falsă! Noi am solicitat și solicităm aplicarea prevederilor legale în vigoare, mă refer aici direct la Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului din domeniul bugetar. A fost stabilit că aplicarea acestei legi să se facă etapizat, adică din luna ianuarie 2019, când s-a acordat prima tranșă de 25% până spre 2022, când această lege prevedea să fim la maximul grilei de salarizare prevăzută. Din păcate, OUG 226/2020 a blocat totul, după cum știm cu toții. Salariile au fost înghețate, ceea ce a creat o stare de mare nemulțumire colegilor noștri care persistă și chiar se acutizează în fiecare zi. Trebuie să luați în calcul că această OUG se răsfrânge asupra polițiștilor și militarilor, deopotrivă. E vorba aici de o mare categorie de lucrători din sistemul de siguranță. Plus a pensionarilor din acest sistem…

În ultima perioadă, de la vârful Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din MAI au rezonat mai multe voci războinice. Unii cereau ca polițiștii să nu mai iasă la defilare de 1 Decembrie pentru această clasă politică căzută definitiv în dizgrație și ridicol, alții chiar despre proteste și chiar blocarea acțiunile de control anti-pandemie de la 1 ianuarie. Chiar sunt șanse pentru un astfel de scenariu din prima zi a anului 2022?

Șansele sunt foarte mari ca să se treacă la proteste din 1 ianuarie 2022! Da! Categoric, polițiștii vor sista și acțiunile anti-pandemie dacă nu ne bagă nimeni în seamă și legea este ignorată în continuare… Noi avem datoria îndeplinită în această ultimă perioadă, în sensul că am tot încercat un dialog pentru a ne obține drepturile ce ne-au fost acordate legal, prevăzute în legislația actuală în vigoare. După cum sunt sigur că știți deja, de aproape un an de zile orice pretenție de dialog a dispărut, avem numai și numai un monolog! Degeaba am încercat noi, în aceste ultime luni, absolut toate căile posibile… Am ajuns la capătul răbdării și al diplomației! Ca o situație de acest gen, de o gravitate excepțională pentru că vorbim de siguranță, totuși, să fie tratată cu acest dezinteres și… vă rog să mă credeți că mă forțez să nu-i spun chiar dispreț, ce ne mai rămâne de făcut?! Deci trebuie să schimbăm și noi strategia, nu credeți?

Bun, și chiar credeți că acest proaspăt Guvern poate să se „salveze” în următoarea lună de la un blocaj total în sistemul de siguranță?

Din punctul nostru de vedere, singura șansă a acestui nou Guvern este să înceapă să ne respecte o parte din doleanțe în materie de salarizare. E clar că deficitul de personal nu se poate rezolva peste noapte. Ok! Am înțeles că doar suntem de la „firul ierbii”, cum se zice, că durează, că e un proces amplu: selecție, școlarizare… Nici o problemă! Pe partea de salarizare, e foarte simplu de rezolvat: încetarea dispozițiilor OUG 226/2020 care se răsfrâng și asupra pensionarilor militari! Adică indexarea pensiei cu coeficientul de inflație… Se tot vântură ideea asta că avem pensii foarte mari. Pentru toți celor care le mai place adevărul în țara asta și vor să se intereseze, vreau să le transmit că pensiile din sistemul pe care-l reprezint nu sunt mai mari decât cele din alte domenii socio-profesionale. Ca să vă răspund la întrebare, nu există o prea mare încredere în factorul politic, recunosc! Sunt printre cei care pot spune că, după atâția ani de minciuni în cascadă, mi-e cam greu să spun că mai am așteptări, speranțe, iluzii despre clasa politică la cârma țării…

Care este orizontul de așteptare sau programul de proteste pentru perioada invocată, adică imediat după Anul Nou?

În perioada următoare, avem programat un Congres în care se vor adopta mai multe măsuri, de la conducerea sindicală până la calendarul viitoarelor noastre acțiuni de protest. Tot ceea ce pot să vă confirm este că noi suntem hotărâți și vom continua cu protestele până la aplicarea legii, vom căuta și alte căi pentru a determina decidenții să aplice legea.