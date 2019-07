„Dacă nu aveam sistemul antigrindină, era prăpăd și la cereale și la plantațiile viticole și pomicole”

A declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea

Pierderile de producție estimate în acest an din cauza fenomenelor meteo extreme sunt de câteva zeci de milioane de lei, iar suprafața afectată în diferite grade la nivel național se ridică în prezent la aproximativ 50.000 de hectare, datele fiind oferite chiar de către ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea.

Într-un interviu acordat AGERPRES, şeful MADR a vorbit despre situația culturilor agricole însămânțate în toamna lui 2018 și stadiul recoltării, declarându-se optimist în privința recoltei de cereale din acest an, în pofida vremii nefavorabile.

Daea a subliniat că „nu ne mai dăm jos de pe podium” în clasamentul european. Asta în condițiile în care, anul trecut, au fost înregistrate cele mai bune rezultate din istorie, cu producții record la grâu, porumb și floarea soarelui. În 2018, România s-a clasat pe locul al treilea în Uniunea Europeană cu o recoltă totală de cereale de aproape 32 de milioane de tone.

„Vă dau două cifre. În 1989 aveam 128.000 de tractoare, acum avem peste 200.000 de tractoare de diverse capacități, de la câteva zeci până la câteva sute de cai putere, majoritatea provenind din import. La combine avem în jur de 30.000. Eu zic că este bine. Dacă facem un calcul la suprafața arabilă de 9,4 milioane hectare, încărcătura pe tractor este undeva la 47 de hectare pe tractor. Fermierii s-au putut dota cu tehnologie și prin fonduri europene, dar și datorită faptului că au câștigat și le-am dat banii la timp. România are acum în țară peste 8,6 miliarde de euro aduși în cei doi ani și jumătate, iar banii aceștia sunt la fermieri și în satele românești”, a explicat ministrul Agriculturii.

Pe Daea nu îl sperie remanierea

Referitor la aspectul politic, ministrul Agriculturii a precizat că nu comentează acele „liste negre” cu posibilii miniștri care urmează să fie remaniați, unde numele său apare tot mai des. Petre Daea a precizat că datoria sa este să își facă treaba pe baza Programului de Guvernare pe care l-a aprobat Parlamentul României și pe care îl urmărește „zi de zi și ceas de ceas”.

„Eu sunt în relații foarte bune cu doamna premier, dar nu comentez astfel de liste. Nu discut astfel de lucruri, am treabă multă. Datoria mea este să îmi fac treaba pe baza programului de guvernare pe care l-a aprobat Parlamentul României și pe care îl urmăresc zi de zi și ceas de ceas. Nu pierd nicio o clipă, nici măcar nu mă uit la televizor să văd pe ce listă sunt. Mă uit tot timpul pe Programul de Guvernare, fac analize în fiecare zi în așa fel încât să fie bine pentru țară și dau socoteală doar conștiinței mele”, a conchis șeful agriculturii românești.

Sursa foto: Agerpres

