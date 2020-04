Cum să iți cureți telefonul cu dezinfectant pe bază de alcool?



Acesta este dispozitivul pe care il folosesti in mod constant si il tii lipit de fata de foarte multe ori, ceea ce inseamna ca orice bacterie, virus sau alt germen de pe telefon se va transfera pe piele. Din acest motiv iti recomandam sa folosesti un dezinfectat cu alcool pentru curatarea telefonului.

Iti prezentam ce produse trebuie evitate si care sunt cele mai bune metode de a-ti dezinfecta telefonul si de a curata petele generate de amprente, nisip si scame din porturi si machiaj e de pe ecran.

Daca atingi telefonul dupa atingerea unui maner al unei usi publice sau dupa atingerea unui cos alimentar, este posibil sa te gandesti imediat sa il cureti cu alcool. Nu o face. Alcoolul simplu poate indeparta acoperirile oleofobe si hidrofobe care impiedica uleiul si apa sa dauneze afisajului si altor porturi. Este recomandat sa diluezi foarte bine un dezinfectant alcool si apoi sa il aplici cu servetele.

Alte indrumari sugereaza ca este bine sa pulverizezi un dezinfectant neabraziv sau pe baza de alcool (70%) direct pe o carpa moale, fara scame, si sa stergi dispozitivul in timp ce este pornit dar nu cand se afla la incarcat. Utilizarea unor prosoape de hartie, poate duce la deteriorarea ecranului deoarece acestea sunt mult prea abrazive. Se poate crea o solutie pe baza de alcool cu concentratie 70%, aplicata pe o carpa din microfibra, pentru a sterge delicat ecranul telefonului.

Atunci cand utilizezi un dezinfectant pe baza de alcool este foarte important sa ai grija la concentratie pentru a evita deteriorarea ecranelor dispozitivelor. Amprentele generate de degete sunt greu de prevenit, deoarece pielea produce in mod constant uleiuri. Asta inseamna ca, de fiecare data cand folosesti telefonul, vei face amprente peste tot.

Cel mai sigur si eficient mod de a-ti curata ecranul este cu o carpa din microfibra. Daca ecranul are nevoie disperata de curatare, utilizeaza apa distilata pentru a umezi panza din microfibra si apoi sterge ecranul – evita sa stropesti cu apa direct pe ecran. Aceasta metoda poate fi folosita si pe partea din spate si pe laturile telefonului.

Poti incerca, de asemenea, un autocolant special pentru curatarea ecranului, facut din microfibra, pe care sa il lipesti pe ecran si sa il desprinzi cu tot cu impuritati, insa cea mai sigura varianta este aceea de a curata ecranul in varianta clasica, cu dezinfectant si servetele moi sau lavete. Este foarte important sa fii atent cat de abraziv este materialul utilizat. Servetelele dure din hartie cu denivelari sau prosoapele clasice pot deveni foarte abrazive si nu vrei sa iti strici telefonul in incercarea de a il curata. Daca tii cont de sfaturile de mai sus poti elimina eficient si delicat murdaria de pe telefon.