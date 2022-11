CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI CORECT țesăturile fine precum mătasea, lâna sau cașmirul

Email the Author

Email the Author

About Comunicat de presă,

În cazul în care credeai că doar curățarea uscată poate fi folosită pentru igienizarea acestor materiale, te vei bucura să afli că lâna, cașmirul, angora și alte fibre naturale de origine animală pot fi spălate. Te încurajăm să citești cu atenție indicațiile de îngrijire de pe etichete și să nu folosești detergenți care conțin enzime, deoarece acestea pot distruge proteinele. În primul rând, atunci când speli lână, nu încărca mașina și cu alte materiale. Aceeași regulă este valabilă și pentru cașmir. În plus, este necesar, ca în cazul tuturor materialelor, să sortezi textilele pe culori, atunci când le speli. De asemenea, este recomandat să întorci articolele din lână sau cașmir pe dos atunci când le speli și, eventual, să folosești săculeți de protecție, special concepuți pentru spălarea automată a materialelor delicate. Nu supraîncărca mașina și alege întotdeauna un program delicat și o temperatură mică, de 20-30 de grade Celsius. Dacă alegi să le speli manual, folosește apă rece, lasă țesăturile la înmuiat cel mult 5 minute și apoi freacă-le delicat, timp de 30 de secunde. Stoarce-le delicat, cu mâna liberă sau într-un prosop și pune-le la uscat într-un loc ferit de lumina directă a soarelui. Nu folosi niciodată uscătorul pentru articolele din lână sau cașmir.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri