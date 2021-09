Cum arată lupta pentru câștigarea Ligii Națiunilor 2021

În luna octombrie vor avea loc semifinalele și finala Ligii Națiunilor, ediția din 2021.

Pe 6 octombrie, de la ora 21:45, Italia și Spania se vor întâlni pe San Siro din Milano. Apoi, pe 7 octombrie de la aceeași oră, va avea loc duelul dintre Belgia și Franța, pe stadionul lui Juventus Torino.

Finala Ligii Națiunilor 2021 este programată pe 10 octombrie, de la ora 21:45, pe San Siro. Meciul pentru locul 3 dintre învinsele din semifinale va avea loc pe 10 octombrie, dar de la ora 16:00.

Luptă echilibrată pentru câștigarea trofeului

Specialiștii anticipează o luptă foarte strânsă pentru câștigarea turneului Ligii Națiunilor. Conform cotelor de pe sport.netbet.ro, Belgia și Franța sunt ușor favorite, având cota 3.25. Spania are cota 3.75, iar Italia, deși este gazdă și campioană europeană, are 4.15.

În ce privește meciurile din semifinale, Italia are cota 2.25 să învingă Spania, egalul are cota 3.00, iar succesul Spaniei în timpul regulamentar are 3.25.

În cealaltă semifinală, Franța are cota 2.35 să se impună în timpul regulamentar, Belgia are 2.90, iar egalul are 3.20.

Regulile din Liga Națiunilor

Meciurile din semifinale și cele două finale se vor disputa într-o singură manșă. De asemenea, la toate meciurile se vor folosi tehnologiile VAR și goal-line.

În cazul în care scorul este egal după cele 90 de minute vor urma două reprize de prelungiri de câte 15 minute. Dacă egalitatea persistă se va trece la lovituri de departajare. Această regulă nu se aplică și pentru meciul pentru locul 3, unde se va trece direct la executarea loviturilor de departajare.

Fiecare echipă va putea să efectueze câte 5 schimbări în timpul regulamentar în trei momente ale meciului. Dacă se ajunge în prelungiri, va fi permisă și a șasea.

Portugalia, prima câștigătoare a Ligii Națiunilor

Portugalia a câștigat ediția inaugurală a Ligii Națiunilor, în 2019. În marea finală, lusitanii, care veneau după titlul de la EURO 2016, au învins Olanda cu 1-0.

În schimb, în meciul pentru locul trei, Anglia a trecut de Elveția la loviturile de departajare, după ce în timpul regulamentar scorul a fost 0-0.

Ideea de a înființa Liga Națiunilor a luat naștere în 2013. UEFA a dorit să găsească o modalitate de a scăpa de meciurile amicale, care nu erau luate în serios de toate echipele. Așa a venit ideea de a avea Liga Națiunilor, o competiție oficială care, pe lângă premiile în bani, aduce echipele mai aproape de Campionatul European și Cupa Mondială.

Echipele au fost împărțite în patru ligi – A, B, C și D, în funcție de coeficientul UEFA. Primele trei au avut câte 16 echipe, în timp ce ultima 7.

România a terminat grupa pe locul 3 în 2020

În această ediție din Liga Națiunilor, echipa României a făcut parte din Liga B, Grupa 1, alături de Austria, Norvegia și Irlanda de Nord. Echipa noastră a terminat pe locul 3, cu 8 puncte acumulate în cele 6 puncte. Pe primul loc a încheiat Austria (13 puncte), iar pe doi a fost Norvegia (10 puncte).

România a debutat cu un 1-1 acasă cu Irlanda de Nord, apoi a câștigat cu 3-2 în Austria. Au urmat însă două eșecuri, scor 4-0 cu Norvegia și 0-1 cu Austria. Am câștigat apoi în noiembrie 2020 la masa verde cu Norvegia, iar în ultimul meci am terminat la egalitate, scor 1-1, în deplasare cu Irlanda de Nord.