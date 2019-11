Islanda va fi adversarul din play-off: cum ajunge România la EURO 2020?

În urma tragerii la sorți organizată vineri, 22 noiembrie, de la Nyon, România va juca play-off-ul Diviziei A din Liga Națiunilor și va întâlni în semifinală pe Islanda, în deplasare.

Calculele pentru ca tricolorii să se califice la Euro 2020 sunt în felul următor: câștigă în deplasare semifinala cu Islanda, iar apoi câștigă, tot în deplasare, finala contra învingătoarei duelului dintre Bulgaria și Ungaria. Ambele jocuri se vor disputa cu începere de la ora 21.45 (ora României).

Programul semifinalelor (26 martie 2020)

Divizia A

Islanda – România

Bulgaria – Ungaria

Divizia B

Bosnia-Herțegovina – Irlanda de Nord

Slovacia – Irlanda

Divizia C

Scoția – Israel

Norvegia – Serbia

Divizia D

Georgia – Belarus

Macedonia de Nord – Kosovo

La București, se stabilesc grupelor EURO 2020

Pe 30 noiembrie, la București (Romexpo), se va desfășura tragerea la sorți a grupelor EURO 2020. Primele 20 de echipe participante sunt deja cunoscute, ultimele patru vor fi stabilite în urma play-off-ului din luna martie 2020.

Până acum, toate cele 12 gazde EURO 2020 au fost repartizate în grupe. Între cele 20 de echipe calificate direct din preliminarii se află și șapte țări gazdă. Alte patru vor evolua în play-off. Câștigătoarea play-off-ului Diviziei B, în care evoluează Irlanda, va merge în grupa E. Câștigătoarele play-off-urilor Diviziilor A și C, în care poate fi cel puțin una dintre România și Ungaria, de asemenea gazde EURO, vor avea mai multe posibilități la repartizarea în faza grupelor a turneului final. Dacă învingătoarea play-off-ului Diviziei C va fi Scoția, atunci aceasta va merge în grupa D. Ucraina nu va putea fi în aceeași grupă cu Rusia. Astfel, Ucraina va fi repartizată în grupa C, în timp ce Belgia va merge în grupa B.

În cazul calificării, tricolorii vor juca în grupa C, alături de Olanda, Ucraina şi o echipă din urna a treia.

Sursa foto: www.frf.ro

• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Federației Române de Fotbal