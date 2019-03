Cu sprijinul Arhiepiscopiei Râmnicului și al Î.P.S. Varsanufie, Casa Memorială „Chesarie Gheorghescu” la Mănăstirea dintr-un Lemn

În memoria celui care a avut curajul de a mărturisi dreapta credință chiar și în cele mai grele momente, Părintele Chesarie Gheorghescu, trecut la Domnul la 14 iunie 2017, la Mănăstirea dintr-un Lemn a fost amenajat un mic muzeu – casă memorială ce îi poartă numele. Realizarea a fost posibilă cu binecuvântarea și cu sprijinul Arhiepiscopiei Râmnicului și în mod deosebit ale ÎPS Varsanufie.

În rândurile următoare, vă prezentăm un articol semnat de monahia Miriam Cărămidaru de la Mănăstirea dintr-un Lemn, locul în care Părintele a slujit multă vreme, articol pe care îl publicăm pe 12 martie 2019, exact în ziua în care Părintele Chesarie Gheorghescu ar fi împlinit vârsta de 90 de ani.

*

Pentru viața pilduitoare, evlavia sa călugărească, integritatea și curajul de mărturisire a dreptei credințe în perioada cruntă a sistemului comunist, după trecerea la cele veșnice, Î.P.S. Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului a făcut posibilă și redescoperirea marii personalități a P. Cuv. Părinte Chesarie Gheorghescu. În acest sens, un moment deosebit de important l-a constituit inițiativa și purtarea de grijă de a renova și de a transforma casa în care a locuit P. Cuv. Părinte Chesarie, în „muzeu”, „casă memorială” pentru a se păstra în timp memoria celui care a viețuit în ea, în semn de cinstire și prețuire.

Acest efort aș dori să îl remarc și, totodată, să-i mulțumesc Î.P.S. nostru Părinte Varsanufie cel care a propus și a sprijinit la realizarea acestei case memoriale, ce aduce în atenția noastră o casă de suflet extrem de prețioasă, cu o istorie a suferinței care sperăm să nu se mai repete.

„Casa memorială Arhim. Dr. Chesarie Gheorghescu”, o casă modestă, cu o eleganță rustică, a fost construită după anul 1900, din cărămidă și tencuială, în cel mai autentic stil românesc, cu prispă, cerdac și patru încăperi, de două surori, provenite din familii înstărite, care au folosit-o până au trecut la cele veșnice. Apoi, casa a funcționat ca infirmerie pentru măicuțele bolnave.

Din anul 1965, în această casă a locuit, timp de 42 de ani (1965-2017), P.Cuv. Părinte Arhim. Chesarie, urmând lucrări de reparații și reconstituindu-se interiorul, iar după trecerea Părintelui la Domnul, a beneficiat de alte lucrări de restaurare. Ea a fost amenajată ca un mic muzeu, cu mult gust, talent și har de P.C. Părinte Nicolae Bădărău de la Biserica Sf. Cuvioasă Parascheva din Vaslui, nepotul Părintelui Chesarie, și de semnatara acestui material.

Muzeul are două aspecte: unul memorial și altul duhovnicesc, care oferă imaginea personalității P. Cuv. Părinte Chesarie, a valorii spirituale și culturale. Pe peretele din fața casei memoriale, între cele două ferestre dreptunghiulare, a fost amplasat un tablou cu chipul P. Cuv. Părinte Chesarie, lucrat din infuzie de sticlă la Iași, cu cheltuiala P.C. Părinte Nicolae Bădărău și o pisanie din marmură cu textul: „AD MEMORIAM

În această casă a locuit între anii 1965-2017 Arhim. Dr. Chesarie Gheorghescu – Exarh al mânăstirilor – Fost deținut politic.

Casa a fost restaurată și amenajată în timpul stăreției P.C. Emanuela Oprea, în anul 2018, cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Î.P.S. Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

Așezatu-s-a această placă astăzi, 9 iunie 2018.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

*

Rotind privirea prin cerdac, peste crestele pădurilor din jurul ei, acoperite de nuanțe cu totul diafane, prin frunzișul copacilor răsfirați în largul livezii, ne întoarcem și intrăm în interiorul „casei memoriale”, unde sunt prezentate, într-o atmosferă de calm și liniște, exponate care reflectă momente din viața și activitatea P. Cuv. Părinte Chesarie.

În prima încăpere – chilia Părintelui, întâlnim patul de fier la căpătâiul căruia se află un raft cu multe cărți, cuierul în care atârnă haine călugărești (rasa, dulama, vesta, mătănii), fotografii înrămate, diplome cu care Părintele a fost onorat pentru activitatea cărturărească, biroul de scris pe care, printre altele, se pot vedea cu ușurință Biblia, ochelarii, ceasul de mână, perforatorul, mașina de scris, care toate par că îl așteaptă.

În chilie există o vitrină în care sunt expuse documente originale: carnetul de student, diploma de licență de la Moscova, biletul de eliberare din închisoare, cartea de muncă, carnetul de membru A.F.D.P. din România, legitimația de călugăr, precum și anumite obiecte personale: un ceas de mână dăruit de actualul Patriarh al Georgiei Ilia al II-lea, coleg și bun prieten al Părintelui, un album cu vederi de la Moscova, două carnețele cu însemnări personale din perioada exarhatului etc. În colțul chiliei, spre Răsărit, se află un analog pe suportul căruia sunt așezate două icoane: prima cu Mântuitorul, pictată pe lemn, iar cea de-a doua este o icoană litografie de dimensiuni mari cu Maica Domnului de la Sfântul Munte Athos. La ieșirea din chilie, brusc, ți se țintuiește privirea la un text înrămat din Dostoievski, scris de mâna Părintelui în anul 2002, în care cu certitudine s-a regăsit în el: „Zâmbetul celor ce suferă este mai dureros decât lacrimile celor care plâng”.

În cea de-a doua încăpere, în bibliotecă, pe rafturi sunt expuse o parte din cărțile Părintelui, foarte valoroase: cărți de teologie, volume deosebite ale Sfinților Părinți, dicționare, manuale de filosofie, istorie etc. Încă din timpul vieții, P. Cuv. Părinte Chesarie, neștiind ce se va întâmpla după trecerea la cele veșnice, cele mai multe cărți le-a oferit bibliotecii Sfântului Sinod de la Mânăstirea Antim – București, la Mânăstirea Toplița – județul Harghita și la Seminarul Sf. Filofteia din Brănești (Mânăstirea Pasărea). Lângă rafturile cu cărți se află un analog pe care este așezat un Liturghier din 1956, dăruit Părintelui Chesarie cu dedicație scrisă pe prima pagină de către Patriarhul Justinian Marina, iar în suporturile analogului pot fi văzute mai multe volume cu fotografii extrem de interesante ce cuprind imagini inedite cu mari personalități ale Bisericii Ortodoxe: Patriarhi, Mitropoliți, Episcopi, Profesori, colegi din perioada studiilor etc., atât din țară, cât și din străinătate. Deasupra analogului, pe perete, putem vedea o fotografie înrămată cu Patriarhul Justinian și un tablou pictat pe pânză cu chipul P. Cuv. Părinte Chesarie când era începător în Mânăstirea Cozia.

În jurul încăperii sunt vitrine în care sunt expuse cărțile pe care Părintele a reușit să le publice în ultima perioadă a vieții; veșmintele cu care a slujit mult timp aduse de la Ierusalim în 1982; crucea și mătăniile de la călugărie (1949); o sfântă cruce sculptată în lemn (1972); Crucea Patriarhală, două cruci metalice primite în dar, în 1998, cu ocazia unei vizite făcute la Locurile Sfinte – Ierusalim, una de la actualul Vicar Patriarhal, Ieronim Sinaitul, atunci Superior al Așezământului românesc din Ierusalim, iar cealaltă de la Mitropolitul Isihios de la Patriarhia Greacă – Ierusalim, și alte lucruri personale.

Printre bunurile expuse în bibliotecă se numără și un tablou valoros de dimensiunea 1,20 înălțime, 1,02 lățime, pictat pe pânză în 1986, cu chipul P. Cuv. Părinte Chesarie, pe care îl simți că te urmărește, realizat de renumitul pictor Traian Lefter. Lângă tablou sunt așezate fotografii înrămate cu familia Părintelui: bunicul, tatăl, fratele și sora (cu mama și ceilalți frați, din păcate, nu se mai păstrează nicio fotografie, era în perioada războiului, o perioadă grea în viața oamenilor și a poporului român). Pe jos odihnesc covoare țărănești lucrate cu mult drag de mâinile femeilor vrednice ale neamului românesc.

La ieșirea din bibliotecă, în mod simbolic, primim binecuvântarea arhierească a Î.P.S. Varsanufie, ce se află într-un tablou înrămat frumos, „CTITORUL” acestei case memoriale, iar sub tablou se află o fotografie înrămată cu P.C. Părinte Nicolae Bădărău; fără contribuția P.C. Sale nu s-ar fi reușit amenajarea casei memoriale atât de bine.

Ieșirea din cele două încăperi ale casei se face pe un hol unde se află o măsuță ce sprijină o carte de impresii și un tablou-goblen cu chipul P. Cuv. Părinte Chesarie, lucrat de Doamna Prof. Duluman Elena din Vaslui, în memoria Părintelui, iar deasupra măsuței atârnă ceasul cu pendulă oprit la ora la care Părintele a plecat din această lume în Împărăția lui Dumnezeu. Toate materialele expuse relevă activitatea Părintelui Chesarie ca monah, teolog și cărturar și creează o imagine de ansamblu a trăirii duhovnicești ilustrând fidel atmosfera vieții monahale.

Simplitatea și acuratețea spațiului interior dă vizitatorului, pentru câteva clipe, sentimentul că Părintele este plecat undeva și se bucură de prilejul oferit de a dialoga cu mărturiile. „Casa memorială Arhim. Dr. Chesarie Gheorghescu” conturează ­ uneia dintre marile personalități ale Ortodoxiei Românești.

Monahia Miriam CĂRĂMIDARU