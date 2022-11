Cu situri de genul „Natura 2000” n-am mai fi avut energie hidro

Email the Author

Virgil Popescu, prezent la hidrocentrala Ciunget-Lotru pentru a sărbătorii jumătate de veac de la pornirea acesteia, a declarat: „Dacă în urmă cu 50 de ani ar fi existat situri de genul „Natura 2000” nu s-ar mai fi făcut nimic în domeniul hidroenergetic. Este datoria noastră ca investițiile care au rămas blocate, neterminate, din diverse motive de acest gen, să le putem finaliza. În acest sens, vă anunț în premieră că este finalizată OUG RePower, așa cum am redenumit-o. Astfel, absolut toate investițiile nefinalizate de la Hidroelectrica vor fi aprobate, vor intra într-un proces de autorizare rapidă și vor fi refinanțate prin programul REPowerEU al Uniunii Europene pentru că avem nevoie de energie hidro. Și vorbim de peste 300 MW care zac, stau nefolosiți, din diverse motive!”

