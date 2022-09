CRISTIAN BUICAN: „Chemare la respectarea interesului public”

Email the Author

Președintele PNL Vâlcea, profesor Cristian Buican, din poziția pe care o are, de reprezentant al cetățenilor județului nostru în Camera Deputaților, printr-una dintre prevederile programului său, s-a angajat să faciliteze realizarea unui drum expres între Râmnicu Vâlcea și Tigveni prin care să se asigure o legătură rapidă între municipiul Râmnicu Vâlcea și preconizata autostradă Pitești-Sibiu. Parlamentarul atrage atenția că angajamentul său electoral este unul de maximă importanță pentru județul nostru și municipiul Râmnicu Vâlcea. Pe culoarul reprezentat de Valea Oltului se realizează cea mai importantă legătură dintre sudul României și Nordul și Vestul acesteia. „În prezent acest culoar trece prin Râmnicu Vâlcea. Prin realizarea autostrăzii Pitești-Sibiu astfel încât să se realizeze traseul cel mai scurt dintre București și Sibiu, capitala județului nostru se va afla la câteva zeci de km de această importantă autostradă. Dezvoltarea în continuarea a municipiului Râmnicu Vâlcea și chiar a întregului județ depinde într-o măsură semnificativă de accesul rapid al mărfurilor și persoanelor atât spre Sudul, cât și spre Nordul și Vestul țării, în special spre Capitală. Acesta este motivul pentru care parlamentarul Cristian Buican a făcut demersuri importante pe lângă guvernul României, în special pe lângă guvernele conduse de premierii liberali, Florin Cîțu, Ludovic Orban și Nicolae Ciucă, pentru realizarea acestui drum expres. Ca urmare a acestor demersuri, președintele PNL Vâlcea și ceilalți parlamentari liberali vâlceni au reușit să impună înscrierea în PNRR a sumelor necesare pentru realizarea drumului expres Râmnicu Vâlcea-Tigveni, adică realizarea unei legături de mare viteză cu autostrada Pitești-Sibiu și astfel a municipiul Râmnicu Vâlcea cu capitala și cu Transilvania. În mod regretabil, președintele PSD Vâlcea și în același timp președinte al Consiliului Județean, Constantin Rădulescu, nu a înțeles să sprijine această întreprindere importantă pentru toți vâlcenii, dând prioritate intereselor de partid. Profitând de faptul că în coaliție portofoliul transporturilor a revenit PSD-ului, președintele CJ Vâlcea a reușit blocarea alocării de fonduri pentru realizarea acestui proiect de interes general pentru vâlceni, considerând că această realizare ar reprezenta un câștig electoral pentru PNL. Acest raționament politic făcut în dauna cetățenilor și municipiului nostru este tot mai evident dacă observăm că președintele CJ Vâlcea a favorizat repartizarea de fonduri pentru modernizarea unui drum județean din nordul județului nostru. Desigur, modernizarea acestui drum este benefică pentru cetățeni și o salutăm ca un rezultat al acțiunii coaliției. Din păcate, în vederile domnului Constantin Rădulescu lucrurile sunt prezentate altfel: liberalii au eșuat în a-și realiza promisiunea, drumul expres Râmnicu Vâlcea-Tigveni, noi pesediștii modernizăm un drum din Nordul județului, chiar acolo unde liberalii au obținut rezultate mai bune. Cu regret, trebuie să constatăm că aceasta este o acțiune profund politică a PSD-ului condus de Constantin Rădulescu pentru a obține avantaje electorale. Un președinte de Consiliu Județean devotat cetățenilor nu numai ca nu ar fi blocat realizarea legăturii Râmnicu Vâlcea Tigveni, dar ar fi sprijinit realizarea ei cu toată forța”, a transmis Cristian Buican. Președintele PNL Vâlcea aducând în atenția cetățenilor această situație face totodată apel la conducerea PSD Vâlcea să înceteze politizarea electoralistă a politicilor publice care sunt de interes general. „În același timp, PNL Vâlcea și președintele său îi asigură pe vâlceni că vor continua sa facă toate eforturile pentru dezvoltarea municipiului Râmnicu Vâlcea și a județului, inclusiv pentru realizarea drumului expres Râmnicu Vâlcea – Tigveni. În încheiere, facem un apel la domnul Constantin Rădulescu personal pentru a înceta subminarea unor proiecte care sunt de interes general!”, se arată într-un comunicat de presă transmis de președintele PNL Vâlcea, Cristian Buican. • Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al PNL Vâlcea

