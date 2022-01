Constantin Rădulescu a anunțat: STIMULENTE FINANCIARE pentru personalul medical din două spitale din județ

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a anunțat că, în prima ședință ordinară din acest an a legislativului județean, a fost aprobată acordarea de stimulente financiare pentru cadrele medicale care își desfășoară activitatea în două dintre spitalele aflate în subordinea Consiliului Județean. Plata stimulentelor se va face lunar, în limita a două salarii minime brute pe țară, finanțarea fiind asigurată din veniturile proprii ale fiecărei unități spitalicești, cu încadrarea în bugetul aprobat. De aceste stimulente vor beneficia angajați din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea și Spitalului Drăgoești.

„Așa cum am procedat și în anii trecuți, și în 2022, am propus și colegii consilieri au aprobat acordarea de stimulente financiare pentru personalul medical și de specialitate din spitalele aflate în coordonarea Consiliului Județean Vâlcea. După consultarea cu managerii spitalelor SJU Vâlcea și Drăgoești, am ajuns la concluzia că doar investițiile în modernizarea și dotarea unităților medicale nu sunt suficiente pentru asigurarea unor servicii medicale de calitate. Tocmai de aceea, acordăm aceste stimulente bănești cadrelor medicale care depun eforturi foarte mari, în această perioadă complicată. Plata stimulentelor se va face lunar, în limita a două salarii minime brute pe țară, finanțarea fiind asigurată din veniturile proprii ale fiecărei unități spitalicești, cu încadrarea în bugetul aprobat. Evident că ne interesează ce se întâmplă și cu ceilalți angajați din spitale, care sunt supuși aceleiași presiuni zi de zi, fiindcă numărul mare de pacienți care apelează la serviciile medicale influențează și activitatea lor. Căutăm soluții legale ca și aceștia să fie recompensați financiar”, a declarat președintele Consiliului Județean Vâlcea.