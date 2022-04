CONSTANTIN DIN e noul șef al handbalului românesc

Email the Author

Constantin Din, acum în vârstă de 53 de ani, este absolvent al Institutului Politehnic București și fost arbitru internațional IHF. În ultimii 20 de ani, el a arbitrat meciuri importante, de la întreceri europene la Campionate Mondiale și Jocuri Olimpice. În prezent, este om de afaceri și observator EHF. Imediat după ce a câștigat alegerile, Din le-a promis iubitorii handbalului din România că vor vedea un handbal corect. „Pornim de la un moment zero și sper să începem reconstrucția foarte repede atât la nivel de arbitraj, cât și la nivel de copii, juniori și seniori. Cred că pot să rezolv aceste probleme. Mi-am acordat un an de zile și cred că vom reuși să punem handbalul pe linia bună”, s-a confesat Constantin Din.

Cel care a condus Federația de Handbal din februarie 2014 și-a recunoscut înfrângerea. „Nu mă așteptam la un asemenea rezultat! Nimănui nu îi place să piardă, dar în acest moment cred că simt multă ușurare. Federația Română de Handbal este o federație grea și te consumă. Am avut șocuri mai mari decât această înfrângere”, a mărturisit Alexandru Dedu, deja fostul președinte al Federației Române de Handbal.

Noul șef al Federației Române de Handbal a venit la Adunarea Generală cu o demisie semnată în alb. Fostul arbitru internațional a declarat că nu a avut emoții în privința victoriei sale. „Această demisie e garanția pentru ce vreau să fac în handbalul românesc. Dacă nu reușesc, mă retrag singur. În toată campania mea am fost încrezător în această victorie, pentru că știu să mă autoevaluez. Este o zi foarte frumoasă pentru mine, iubesc din toată inima handbalul românesc”, a declarat Constantin Din, noul președinte al Federației Române de Handbal.

Din are demisia în alb

Fostul arbitru internațional a câștigat alegerile la Federația Română de Handbal, după victoria în turul II, cu 157 la 66 de voturi în fața lui Alexandru Dedu, cel care a condus federația în ultimii opt ani Federația Română de Handbal are un nou președinte pentru următorii patru ani! După două mandate în fruntea handbalului românesc, Alexandru Dedu i-a cedat funcția lui Constantin Din, fostul arbitru internațional IHF și observator EHF. Din l-a învins pe Dedu în turul II de scrutin cu 157 de voturi la 66! Asta după ce în turul întâi, Constantin Din a obținut 95 de voturi, iar Alexandru Dedu, 79. Pe lângă Constantin Din, Alexandru Dedu a mai avut doi contracandidați la șefia Federației Române de Handbal. Pe Bogdan Voina, care a încheiat cursa pe locul 3, cu 48 de voturi și pe Maximilian Gavrilă care a obținut un singur vot. La Adunarea Generală de alegeri a FRH au participat toți cei 225 de membri afiliați cu drept de vot ai federației. 223 de voturi au fost valabil exprimate, două fiind anulate.

