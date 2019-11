Constantin Bănacu, primar PSD Bărbătești: „N-am avut nici o șansă cu candidatul Viorica! Asta e realitatea…”

• edilul social-democrat spune că fostul premier nu a adus nici măcar un vot în plus față de cele ale partidului, dimpotrivă

Constantin Bănacu, șeful administrației locale din Bărbătești, pune eșecul răsunător al PSD-ului de duminica trecută pe umerii candidatului cu care s-au prezentat social-democrații: „A fost o greșeală din start. Și spun greșeală deși am niște dubii mari dacă nu a fost chiar mai mult decât atât, în fine… N-am avut absolut nici o șansă cu candidatul Viorica! Asta e realitatea… Meciul a fost pierdut din start, de la nominalizarea dumneaei, care n-a fost în stare să aducă nici măcar un singur vot în plus față de cele ale partidului, dimpotrivă chiar… Alta era soarta noastră dacă veneam cu un om deosebit de apreciat, de respectat în domeniul său de activitate, o somitate, nu trebuia neapărat să fie din interiorul partidului deși refuz să cred că nu mai avem oameni valoroși. Dar, mă rog, cineva de alt calibru și alt nivel care să aducă voturile sale pe lângă cele ale partidului. E mai mult înfrângerea noastră decât victoria PNL-ului, zic eu. Nu se putea obține nimic mai mult cu acest candidat, iar cei care l-au propulsat pentru această cursă au știut foarte bine că se va ajunge aici, la această rușine istorică. Sper doar să trăiesc momentul în care vor și plăti pentru treaba asta, pentru munca noastră în van, a primarilor care am făcut campanie. Dar nu cred, nu prea e moda în partidul nostru să se facă așa ceva, la noi, se poartă manevrele de culise, cuțitele lungi… în fine, cu totul și cu totul altceva decât impune momentul!”.