CONSILIUL JUDEȚEAN ALOCĂ FONDURI pentru pompierii vâlceni

Marți, 5 octombrie 2021, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a venit cu o veste bună pentru angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență din județul Vâlcea. Chiar dacă pompierii se află în subordinea Prefecturii Vâlcea, ca instituție deconcentrată, președintele CJ Vâlcea și consilierii județeni au fost de acord să aloce (din bugetul propriu al CJ Vâlcea) o sumă de bani pentru dotarea ISU Vâlcea cu câteva echipamente. Astfel, cu cei 380.000 de lei care au fost alocați în acest sens, la ISU Vâlcea au ajuns deja două bărci cu motor, foarte utile în situațiile în care pompierii au de salvat persoane sau animale care se află căzute în apă la care se poate ajunge doar pe apă. În perioada următoare, tot din această sumă de bani, ISU Vâlcea va primi un UTV dotat cu rezervor de apă și remorcă, util pentru intervenții în mediul montan.

La sediul ISU, președintele Rădulescu s-a reîntâlnit cu Nova

Mai multe detalii despre echipamentele pe care le vor avea la dispoziție pompierii vâlceni ne-au fost prezentate chiar de către Constantin Rădulescu.

„Din respect pentru pompierii vâlceni, cei care asigură intervenții atunci când viața oamenilor este pusă în pericol, investim în dotarea ISU Vâlcea. În cadrul unei vizite pe care am efectuat-o marți la sediul ISU, am putut vedea ultimele achiziții realizate cu fonduri de la Consiliul Județean. Este vorba despre două bărci cu motor, care vor fi folosite în scopul unor intervenții rapide și eficiente, pentru salvarea de vieți omenești, animale și bunuri. Tot pentru salvarea de vieți, urmează să se achiziționeze un UTV dotat cu rezervor de apă și remorcă (pentru intervenții în mediul muntos), dar și un sistem video complet de monitorizare a situațiilor de urgență din județul Vâlcea, dotări pentru care CJ Vâlcea a alocat, la ultima rectificare bugetară, suma de 380.000 lei”, au fost vorbele președintelui județului.

„La vizita de la ISU Vâlcea, am avut bucuria să o revăd pe Nova, o femelă ciobănesc german. Ea este singurul câine pe care inspectoratul îl are pregătit să ajute la intervenții în cazul producerii unor cutremure sau în alte situații când este nevoie să caute supraviețuitori”, a adăugat Rădulescu.