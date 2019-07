Consilierii locali din Horezu, chemați în ședință

Joi, 25 iulie, cu începere de la ora 16.00, în sala de conferințe a Casei de cultură „Constantin Brâncoveanu” se va desfășura ședința ordinară a Consiliului Local Horezu. Întâlnirea aferentă lunii în curs are pe ordinea de zi opt puncte, asupra cărora aleșii locuitorilor din stațiunea de sub Buila vor trebui să delibereze. Dintre cele opt puncte, vă prezentăm patru, pe care le considerăm a avea un plus de interes:

• proiect cu privire la modificarea și completarea unei hotărâri de consiliu local privind „Darea în folosință gratuită pe termen limitat a unor spații din incinta Liceului «Constantin Brâncoveanu» Horezu către Universitatea din Petroșani” (punctul al doilea);

• proiect de hotărâre cu privire la aprobarea programului manifestărilor ocazionate de „Zilele Orașului Horezu” cu specificarea cheltuielilor alocate acestor manifestări (punctul al patrulea);

• proiect de hotărâre cu privire la aprobarea decontării cursurilor de instruire urmate de asistenții personali din cadrul Primăriei orașului Horezu (punctul al cincilea);

• prezentarea proiectului „Desființare hală existentă – Construire piață agroalimentară parter și parcare aferentă” (punctul al optulea).