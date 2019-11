Comunicat de presă: Vâlcea inedită

Pe lângă rolul ei tradițional, biblioteca oferă comunității oportunități de învățare și alternative culturale, educaționale sau sociale prin proiectele pe care le inițiază periodic, ca răspuns la permanenta schimbare a nevoilor celor în slujba cărora se află. Acest proces de adaptare implică noi provocări pentru bibliotecari, cunoștințe din diverse domenii, creativitate, abilități conexe și o deplină înțelegere a contextelor culturale. Una dintre căile prin care aceștia pot deprinde practici noi este inițierea unor proiecte și stabilirea unor relații de colaborare cu organizații care activează în diferite sectoare, din țară și străinătate, care pot contribui, prin împărtășirea experiențelor și a metodelor de învățare, la realizarea unor obiective comune.

Începând din anul 2018, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea implementează proiectele Erasmus + „Visual Library of Cultural Heritage” și „Developing Augumented Reality in Youth Offender Learning” împreună cu parteneri din mai multe țări europene. Pe parcursul activitățior de învățare organizate în cadrul proiectelor europene finanțate de Comisia Europeană, participanți din fiecare țară sunt instruiți să utilizeze noi și inovative instrumente pentru obținerea rezultatelor planificate. Metoda Realității Augmentate este elementul comun care definește cele două proiecte, primul vizând aspecte culturale, iar cel de-al doilea punând accent pe latura educațională. Astfel, pe parcursul activităților desfășurate în proiectul „Visual Library of Cultural Heritage”, participanții sunt instruiți să utilizeze această metodă în scopul accesării conținutului digital, în timp ce „Developing Augumented Reality in Youth Offender Learning” le permite acestora să-și valorifice cunoștințele dobândite creând ei înșiși resurse educaționale care să vină în sprijinul grupului țintă al proiectului.

Ce reprezintă proiectul „Vâlcea inedită”?

Din octombrie 2019, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea a inițiat proiectul „Vâlcea inedită”, o replică a proiectului „Visual Library of Cultural Heritage”, prin care se realizează transferul către comunitatea locală a cunoștințelor, a metodelor și a practicilor experimentate cu ocazia activităților internaționale de învățare. Proiectul „Vâlcea inedită” urmărește implicarea participanților în activități de promovare a obiectivelor mai puțin cunoscute din județul Vâlcea și, totodată, familiarizarea lor cu utilizarea tehnologiei realității augmentate. Astfel, în perioada 19-22 noiembrie 2019, a fost organizat cursul cu tema „Cercetarea și documentarea bibliografică în bibliotecă”, o replică a activității de învățare coordonată de partenerul din Cehia în cadrul proiectului „Visual Library of Cultural Heritage”. La curs s-au înscris 97 de participanți din județul Vâlcea, elevi și profesori, iar activitățile au fost organizare la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, pe parcursul a șapte sesiuni.

Următorul curs din cadrul proiectului „Vâlcea inedită” va avea loc în perioada 9-13 decembrie 2019 și va avea ca temă „Realizarea unui mesaj de impact pentru promovarea eficientă a obiectivelor culturale”. Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea îi invită pe toți cei interesați să descopere noi și interesante modalități de promovare a județului Vâlcea, utilizând resursele bibliotecii, să participe la activitățile organizate în acest scop până la sfârșitul lunii mai 2020.