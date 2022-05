Comunicat de presă privind finalizarea proiectului cu titlul „Cresterea competitivitatii societatii comerciale SC AMETART SRL prin achizitionarea de echipamente moderne”



Proiectul Cresterea competitivitatii societatii comerciale SC AMETART SRL prin achizitionarea de echipamente moderne – COD SMIS 131916, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, este implementat de către beneficiarul S.C. AMETART S.R.L. şi are o valoare totală de 655.413,07 lei, 441.934,35 lei FEDR si 77.988,41 lei Bugetul National din care 519.922,76 lei reprezintă finanţare nerambursabilă maxima.

Programul Operaţional Regional 2014-2020 este implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administraţiei , în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia, în calitate de Organism Intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Perioada de implementare: 01.05.2019-30.08.2022 Data de semnare a contractului de finantare: 30.04.2020

Proiectul, inceput in 2019, si-a indeplinit obiectivul ca prin dezvoltarea societatii sa se contribuie la dezvoltarea regionala, consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului IMM din regiunea de Sud-Vest Oltenia, asigurand astfel reducerea decalajului de productivitate in raport cu cel al UE.Viziunea companiei, este să “dețina poziția de leader în sectorul productiei de mobila, îmbunătățirea continuă a calitatii produselor, adaptarea la schimbare și la noile tendințe prin recrutarea de persoane responsabile și orientate spre performanță”.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Achizitia echipamentelor/utilajelor care vor contribui la dezvoltarea si diversificarea acitivitatii societatii SC AMETART SRL

Dezvoltarea resurselor umane prin cresterea numarului de angajatii in care SC AMETART SRL este responsabil de respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea prin aplicarea de masuri exacte de asigurare a egalitatii de sanse si tratament (angajarea unei persoane provenite din categorii defavorizate). Aceasta persoana va fi din unul din tamplarii universali. Cresterea numarului mediu de salariati ai societatii la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului (numarul mediu de salariati va creste cu 5 angajati fata de numarul mediu de angajati inregistrat la 31.12.2018)

Incheierea unui contract cu o societate de colectare selectiva a deseurilor in perioada de implementare a proiectului

Rezultatele proiectului in urma implementarii sunt urmatoarele:

1.Prin achizitia echipamentelor direct productive in productia mobilei, costurile de productie vor fi mai mici , productivitatea munci va deveni mai mare.Achizitia unei rampe mobile pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

2.Angajarea a 5 persoane noi din care o persoana defavorizata va fi pe postul de tamplar.

3.Diversificarea produselor realizate de catre SC AMETART SRL prin introducerea unui nou segment de produse- mobila de baie si mobila de depozitare magazin.

Impactul implementarii proiectului atat la nivel local si regional consta in cresterea numarului locurilor de munca in judetul Valcea, crescand cu 5 angajati fata de numarul mediu actual. Dupa realizarea investitiei, datorita utilajelor si echipamentelor de ultima generatie ce au fost achizitionate prin proiect, societatea are o productivitate mare, astfel incat isi satisface toti clientii si isi poate consolida pozitia pe piata care la momentul actual este de lider de piata

Datele de contact ale beneficiarului:

S.C. AMETART S.R.L,

Locatia de implementare:

Strada Posada, Nr.31, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Judetul Valcea,

Persoană de contact:

Tambescu Marius Florinel , manager de proiect, Tel: 0746821189,e-mail: ametartvalcea@gmail.com