Comunicat de presă PNL Râmnicu Vâlcea: ce ne interesează?

Când pui o asemenea întrebare se pot oferi o sumedenie de răspunsuri, dar răspunsul principal este CETĂȚEANUL.

Contextul politic în care se vor desfășura aceste alegeri locale din anul 2020 este caracterizat de tensiunea dată de pandemia de coronavirus. Consecințele acestei crize mondiale, amplificate și de zona economică au destabilizat echilibrul din societatea românească. Cu toate că este neplăcută această situație, iar instituțiile abilitate fac anumite recomandări, vom continua să punem în aplicare programul Deschidem orașul. Propunem un asemenea program pentru că are ca scop sănătatea economică a municipiului Râmnicu Vâlcea.

Vom face în continuare o succintă prezentare a principalelor puncte pentru relansarea economică a municipiului Râmnicu Vâlcea pe care candidatul Virgil Pîrvulescu vrea să le pună în practică din momentul câștigării alegerilor locale. Întreaga activitate a viitorului primar se va desfășura sub egida măsurilor de relansare economică a municipiului Râmnicu Vâlcea. Avem ferma convingere că în epoca post-partidului dominant, de tip local, un municipiu care aspiră la modernitate, autenticitate şi independență economică își poate atinge scopurile doar pășind pe calea unui management social. Prin acest management dorim să cuprindem aspectele vieții economice, sociale, culturale, educaționale ale municipiului pentru a depăşi vremurile dificile. Schimbarea actorilor scenei politice a creat impresia că lumea veche a rămas în urma dinamicii sociale. Tensiunile economice, factorul politic din ultimii ani, felul în care rețelele de influență au profitat de pe urma distrugerii sectoarelor economice ale municipiului au aruncat în derivă locuitori, nu numai ai municipiului, ci și ai județului, pentru că ei au fost cei care au plătit factura tranziției și au fost cuprinși de valul dezamăgirii. Probabil că mulți au căutat tot felul de modele, mai mult sau mai puțin sustenabile, dar cel mai importat lucru e faptul că avem nevoie de o radiografie locală.

Prin cei 11 pași pentru relansarea economică a municipiului Râmnicu Vâlcea din programul Deschidem orașul, dar nu numai, vrem să redăm o șansă la dezvoltare, ele reprezintă un punct de pornire și nicidecum obstacole, așa cum unii s-au grăbit să le demanteleze fără a le analiza cu atenție. Modelele propuse de către candidatul PNL, Virgil Pîrvulescu, sunt pentru a reface economia municipiului, pentru a oferi o perspectivă tinerilor în sectorul muncii. Amintim faptul că guvernele PSD, partenerii de alianță ai primarului Gutău, au cerut de două ori sistarea activității CET Govora, în 2015 și în 2018, iar lucrurile acestea s-au întâmplat la acel moment pentru că aparatul de conducere de la Consiliul Județean Vâlcea, plus Primăria Râmnicu Vâlcea nu au realizat investițiile de mediu. Situația de la CET nu mai poate fi ascunsă. Administrația Primăriei a preferat să investească banii vâlcenilor în lucrări de altă natură, mai puțin importante. Am ajuns în anul 2020 să discutăm despre siguranța termică a vâlcenilor.

Interesant va fi ce ne mai promite și în acest an domnul primar Gutău. Nu ne propunem să facem un meci de ping-pong – poate o scurtă recomandare: mai multă atenție pe ce semnați pentru că sunt multe greșeli de analiză și conținut, iar fiecare să prezinte idei de dragul conversației. Suntem interesați de a avea un contract onest cu cetățenii municipiului Râmnicu Vâlcea și să venim în sprijinul lor. Vom prezenta detaliat în perioada următoare programul destinat municipiului nostru!

Claudia BANU, Președinte al PNL Râmnicu Vâlcea