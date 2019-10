Comunicat de presă Habitat for Humanity România a început construcția a 10 case în 5 zile la Vaideeni

Habitat for Humanity România a deschis astăzi șantierul din Vaideeni și a început construcția a 10 case pentru 10 familii care trăiesc în condiții greu de imaginat. Până vineri, 11 octombrie, 450 de voluntari vor lucra la ridicarea locuințelor în cadrul evenimentului de construire accelerată și voluntariat BIG BUILD 2019. Printre voluntari se numără campioana olimpică la judo Alina Dumitru, campioana olimpică la maraton Constantina Diță, actrița Tania Popa, Livia Graur și Grig Chiroiu, precum și Adelin Petrișor.

Șantierul Habitat for Humanity din Vaideeni va găzdui în fiecare zi 240 de voluntari care vin din toate colțurile țării, dar și din SUA și Canada, să dea o mână de ajutor celor 10 familii din comunitate. Pe parcursul celor 5 zile, sute de oameni vor lucra cot la cot pentru a le oferi beneficiarilor primele lor locuințe decente. Familiile care se vor muta în casele construite la BIG BUILD locuiesc în prezent în containere sau în case construite din materiale improprii, in condiții extrem de dificile. „Contribuția noastră în această lume este una simpla. Organizăm anual BIG BUILD din convingerea că un acoperiș decent este prima nevoie ce trebuie satisfăcută pentru ca o familie să se dezvolte la adevăratul ei potențial. O casă pentru o familie este precum solul pentru o plantă. Este locul în care o familie prinde rădăcini, fundația sigură pe care copiii pot crește iubiți în siguranță, iar visurile lor înfloresc. Din miile de povești de viață știm că familiile de pretutindeni aspiră să aibă un loc al lor. Când locuiesc în condiții grele, gândul le zboară invariabil la cum ar putea să facă să se mute într-un loc mai bun. Și atunci încep sa planifice. După ce copiii adorm, părinții continuă să discute ore lungi. Își fac zeci de planuri- cum ar fi daca ar putea schimba ceva.

Încep să viseze. Dar mult prea des planurile, gândurile, discuțiile si visurile lor rămân neîmplinite. Și cele mai comune cauze sunt lipsa banilor, uneori lipsa cunoștințelor și – de cele mai multe ori – lipsa unei mâini de ajutor. La BIG BUILD 2019, voluntarii și partenerii Habitat for Humanity vor oferi această mână de ajutor. Iar la finalul celor 5 zile, cele 10 familii vor putea în sfârșit să simtă și să spună «Acasă»”, a declarat Roberto Pătrășcoiu, director național Habitat for Humanity România.

Cele 10 locuințe vor fi garsoniere sau apartamente construite pe structură de lemn în sistem duplex și triplex. Acestea sunt amplasate la limita comunității, într-o zonă neinundabilă, astfel încât familiile să fie protejate în cazul unor dezastre naturale. Terenul pe care sunt construite casele este pus la dispoziție de Primăria Comunei Vaideeni, iar costurile locuințelor sunt acoperite din donații financiare sau materiale de construcții oferite de partenerii evenimentului, precum și din fondurile strânse de voluntarii individuali care ajută pe șantier la construirea caselor. „De patru ani, Kaufland România este alături de Habitat for Humanity România în misiunea lor de a oferi locuințe decente familiilor care au cea mai mare nevoie de acestea. De patru ani, la BIG BUILD construim nu doar case, construim speranță și încredere în viitor, iar colegii noștri revin cu același entuziasm pe șantier, ca voluntari, având convingerea că implicarea lor face diferența pentru familiile beneficiare.”, a declarat Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România. De asemenea, membrii celor 10 familii lucrează în fiecare zi alături de voluntari la construcția propriilor case. Aceasta este una dintre condițiile de eligibilitate pentru programul BIG BUILD, iar fiecare familie trebuie să dedice 1.000 de ore de voluntariat pentru a intra în posesia caselor.

Prin acest eveniment, Habitat for Humanity România marchează Ziua Mondială a Locuirii și atrage atenția asupra dreptului fiecărei persoane la o locuință decentă. România este una dintre țările din Uniunea Europeană în care statisticile din domeniul locuirii sunt cel puțin îngrijorătoare: 52% din populația țării locuiește în condiții de supraaglomerare, iar 35% din locuințe se află într-un stadiu avansat de degradare, sunt construite din materiale improprii, necesită reparații urgente sau nu sunt dotate cu utilități de bază. Peste 12% dintre români nu-și pot menține casele calde în sezonul rece, iar 15% dintre aceștia sunt împovărați de costurile de întreținere a locuinței și ajung să cheltuie 40% din venit pentru acest lucru.

Parteneri BIG BUILD 2019

Au răspuns apelului Habitat for Humanity România și au donat cu generozitate sume de bani, materiale de construcții sau servicii: Kaufland România (partener strategic), Dedeman, (partener principal), Ariston, Bosch, Metlife, Tondach, Wienerberger, Veka, Saint Gobain, CEZ Group, Procter & Gamble, Aqua Carpatica, Habitat for Humanity Canada, Habitat for Humanity, Habitat for Humanity Merrimack Valley, Thrivent, Coca-Cola Romania. De asemenea, au contribuit semnificativ ca susținători la realizarea evenimentului și voluntarii individuali, aceștia dobând sume de bani. Ceilalți susținători BIG BUILD sunt: SMURD Vâlcea, Fundația PACT, Epics, Fundația pentru SMURD, Jandarmeria Română, Delguard SRL, Asociația Act for Tomorrow.