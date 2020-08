Comunicat de presă: CEZ Vânzare extinde la nivel național oferta de gaze naturale

Oferta este disponibilă la nivel național din 1 august 2020. CEZ Vânzare le recomandă consumatorilor să aleagă CEZ Gaz Optim Plus și le garantează prețul avantajos pe o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului.

Produsul CEZ Gaz Optim Plus oferă complementar următoarele beneficii: cont Online My CEZ, în varianta web sau aplicație mobilă, disponibilă în App Store sau Google Play; factura electronică disponibilă la data emiterii și totodată acces la istoricul facturilor emise în ultimele 12 luni, în orice moment al zilei, în contul online; posibilitate de plată online; asistență specializată la numărul de telefon 0251 929, disponibil între orele 08:00 – 20:00, 7/7 pentru informații comerciale. Caracteristicile produsului: prețul gazelor naturale este fix – 77 lei/MWh; oferta este valabilă timp de 12 luni de la data contractării; abonamentul de 0,4 lei/zi, facturabil doar 6 luni/ an. Referitor la condițiile privind furnizarea gazelor naturale, prețul este garantat pe o perioadă de 12 luni de la data intrării în furnizare, respectiv după cele 21 de zile de la semnarea contractului.

Consumatorii de gaze naturale pot solicita oferta personalizată CEZ Vânzare, accesând secțiunea Cere oferta din platforma My CEZ. Mai multe detalii despre ofertă și condițiile de furnizare se găsesc și aici: https://bit.ly/302WlYT. Furnizorul CEZ Vânzare le recomandă consumatorilor de gaze naturale să evite ofertele și contractele care implică promisiuni fără fundament cum ar fi scutirile la plată a unor taxe stabilite ca obligatorii de prevederi legale și să țină cont de faptul că un furnizor ar trebui să le asigure, după caz: consiliere contractuală; economie la factură; informații necesare bugetării; consiliere cu privire la siguranța în utilizarea gazelor naturale; confort al relației contractuale prin asigurarea unor canale de comunicare eficiente; stabilitatea condițiilor contractuale. În ceea ce privește condițiile contractuale, mai ales la trecerea din regim reglementat în regim concurențial, cei interesați ar trebui să aibă în vedere: obligația de a actualiza cantitatea de gaze care urmează a fi cumpărată; obligația de a actualiza prognoza structurii consumului; clauze care își produc efecte și după încetarea contractului; clauze privitoare la terminarea contractului înainte de termen; clauze penalizatoare; condiții în care părțile pot renegocia clauzele din contract. De asemenea, este bine de știut că prețul gazelor naturale variază pe piața liberă și de multe ori nu este ofertat cu toate componentele care vor fi incluse ulterior în factură.