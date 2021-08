CLINICA DE RECUPERARE MEDICALĂ Balneologică din Călimănești a fost preluată de Consiliul Județean

Marți, 31 august 2021, în ședința ordinară a Consiliului Județean Vâlcea, consilierii au aprobat un proiect foarte important. Este vorba despre preluarea Clinicii de Recuperare Medicală Balneologică din Călimănești, care va funcționa în „Vila Oltul”, imobil care intră în proprietatea și administrarea Consiliului Județean Vâlcea.

„Am aprobat un proiect extrem de important, pe care îl voi urmări cu mare interes, pentru că este vorba despre o investiție pe care o facem pentru sănătatea vâlcenilor. Le mulțumesc colegilor consilieri care, cu unanimitate de voturi, au fost de acord cu propunerea mea de preluare a Clinicii de Recuperare Medicală Balneologică de la Călimănești. Clinica funcționa într-o clădire veche, care nu era a Consiliului Județean. Din această cauză, nu am putut face investiții decât în ceea ce privește aparatura medicală. Această unitate medicală are o adresabilitate foarte mare, fiind printre ultimele din țară care oferă astfel de servicii de recuperare medicală gratuite. De aceea, există solicitări de tratament pe o perioadă de cel puțin un an de acum încolo”, a declarat Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

Achiziționarea imobilului a costat 1,1 milioane euro

Pentru achiziționarea imobilului „Vila Oltul” (în care funcționează Clinica de Recuperare Medicală Balneologică), consilierii au aprobat suma de 1.100.000 de euro. Prețul a fost agreat de ambele părți, în urma unui proces de negociere, care a avut la bază un raport de evaluare realizat de către un expert ANEVAR.

„Este o clădire istorică, care intră în proprietatea Consiliului Județean Vâlcea. O vom reabilita atât cu fonduri guvernamentale, europene, dar și cu fonduri din bugetul propriu al județului”, a concluzionat președintele Constantin Rădulescu.