CLAUDIA BANU clarifică nivelul mediei de la care elevii de liceu ar trebui să primească burse de merit

Vă prezentăm astăzi părerea Claudiei Banu, senator liberal de Vâlcea, pe marginea acestui subiect. Am considerat-o o părere lucidă, a unui politician care a avut curajul să spună lucrurilor pe nume. Vă invităm să citiți. „Am fost şi rămân un susţinător al drepturilor elevilor şi un partener constant al dialogului cu reprezentanţii lor, desemnaţi prin intermediul asociaţiilor şi organizaţiilor de profil. Dar, în chestiunea modificării mediei minime necesare pentru bursa de merit, respectiv, 9.50, susţin categoric demersul Ministerului Educaţiei, cu atât mai mult cu cât datele furnizate vorbesc de la sine. Consider că este un moment bun, ca tinerii să înţeleagă că, în viaţă, perfomanţa, efortul susținut şi competitivitatea generează succesul. În anul 2020, s-a stabilit pentru prima oară, după anul 1989, că va fi asigurat de la bugetul de stat, din cote defalcate din TVA, cuantumul minim de 100 lei/lună, indiferent de tipul bursei. Până la acel moment, bursele au fost finanțate doar de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. De aceea, cuantumul acestora a crescut de la valori derizorii, în multe cazuri, în anul 2020 (6 lei/lună sau 8 lei/lună) la 500 lei/lună, bursa de performanță și 200 lei/lună, bursa de merit. Prin HG nr. 1.094/2021 s-a stabilit un nou cuantum al burselor care vor fi acordate elevilor în anul școlar 2021-2022, diferențiat, pentru prima dată, în funcție de categoria de burse, astfel: 500 de lei pentru bursa de performanță, 200 lei pentru bursele de merit și cele de ajutor social și 150 de lei pentru bursele de studiu. Bursa de merit a fost gândită pentru a stimula competiţia, performanţa şi învăţarea. Odată cu stabilirea unui prag arbitrar, respectiv nota 8,50, bursei de merit i-au fost anulate semnificația, sensul și scopul, deoarece, la finalul anului 2020 – 2021, 53% dintre elevii României aveau medii mai mari de 8,50. Adică, mai bine de jumătate, printre aceştia numărându-se şi elevi care au fost, din păcate, încadraţi la analfabeţi funcțional. Este absurd să consideri că în învăţământul din România avem elevi merituoși într-o proporţie mai mare de jumătate. Conform datelor Ministerului Educaţiei, numărul estimat de beneficiari pentru anul 2022 este de 537.477 de elevi, din care 347.000 de burse de merit și 156.000 de burse de ajutor social”, sună punctul de vedere exprimat de Claudia Banu.

Majorarea mediei (de la 8,50 la 9,50) de la care elevii de liceu ar urma să primească burse de merit a născut, în ultimele săptămâni, un scandal în mediile politic și educațional, și așa destul de tensionate în ultimii ani și cu „destule bube în cap”, după cum ar afirma unii dintre noi. Cum peste jumătate dintre liceeni români au ajuns să primească burse merit într-un sistem care este repetent dacă e să îl privim cu calitatea actului de învățământ din cele mai multe țări ale Uniunii Europene (plus America de Nord), politicienii au gândit simplu: majorăm media de la care se pot obține astfel de burse. Astfel, ar rămâne mult mai puțini elevi care să primească bursa, s-ar face o economie de bani (că povara pensiilor special atârnă tot mai greu), iar elevilor care ar mai primi bursă de merit (cei cu peste 9,50) li s-ar aloca ceva mai mulți bani în fiecare lună.

