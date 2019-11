Cinci jucătoare de la SCM Râmnicu Vâlcea au fost convocate pentru Mondialul din Japonia

Echipa noastră are cele mai multe jucătoare chemate la echipa națională

Pe 30 noiembrie, echipa națională de handbal feminin a țării noastre va debuta la Campionatul Mondial din Japonia. Atunci, sportivele pregătite de selecționerii Tomas Ryde și Costică Buceschi vor avea de susținut un meci foarte dificil contra Spaniei. Naționala noastră face parte din Grupa C, în care, alături de România și Spania, se mai regăsesc alte patru echipe naționale: Ungaria, Muntenegru, Senegal și Kazakhstan. Se vor juca cinci etape după clasicul format «fiecare cu fiecare», primele trei echipe în funcție de punctajul obținut urmând să se califice în grupele principale.

De câteva zile, oficialii echipei noastre au făcut cunoscută componența lotului de 18 jucătoare pe care se vor baza pe parcursul turneului nipon. Ca și la ultimele meciuri oficiale ale echipei noastre, campioana SCM Râmnicu Vâlcea are cele mai multe jucătoate convocate la națională. Astfel, cinci sportive din trupa pregătită de Florentin Pera au fost chemate să lupte sub tricolor în Țara Soarelui Răsare. Ne referim la Yuliya Dumanska, Diana Ciucă, Raluca Băcăoanu, Cristina Florica și Mădălina Zamfirescu.

Cristina Neagu a prins lotul pentru Japonia

Vicecampioana CSM București are patru handbaliste convocate: Denisa Dedu, Cristina Neagu, Gabriela Perianu și Crina Pintea. Prin prisma evoluțiilor foarte bune pe care le-a avut în prima parte a Ligii Florilor și de la gruparea brașoveană Corona au fost chemate tot patru jucătoare convocate: Bianca Bazaliu, Eliza Buceschi, Daria Bucur și Cristina Laslo.

Alte cinci echipe dau câte o jucătoare

Pe lângă cele treisprezece jucătoare amintite mai sus, alte cinci au fost convocate de selecționerii Ryde și Buceschi. Acestea vin de la cinci echipe de club din România, după cum urmează: Ana Maria Iuganu (Gloria Buzău), Lorena Ostase (CSM Slatina), Laura Pristăvița (Gloria Bistrița), Aneta Udriștoiu (HC Dunărea Brăila) și Sonia Seraficenau (Minaur Baia Mare).