CIECH Soda România: „Studiul nostru de fezabilitate confirmă că reînceperea producției de sodă în județul Vâlcea este posibilă”

(Râmnicu Vâlcea, 17 septembrie 2020)

CIECH Soda România anunță finalizarea studiului de fezabilitate privind propria sursă de abur industrial și energie electrică, o centrală în cogenerare de înaltă eficiență. Studiul, care documentează posibila reluare a producției de sodă, marchează un an de la momentul când compania a fost nevoită să intre în stand-by* și arată că, din punct de vedere tehnic, sunt îndeplinite toate condițiile pentru reluarea producției. De asemenea, indică soluții de implementare, care urmează să fie analizate și discutate în detaliu. Studiul integral va fi înaintat autorităților competente până la finalul acestei luni, după aprobarea finală în cadrul consiliului de administrație al CIECH.

Potrivit studiului, într-un interval de aproximativ 3-4 ani, poate fi construită o nouă centrală în cogenerare pe terenul care aparține fabricii, care va contribui la crearea a aproape 1.000 de noi locuri de muncă în județ.

Totuși, decizia de a merge mai departe în direcția construcției noii centrale în cogenerare de înaltă eficiență este condiționată de necesitatea îndeplinirii unor condiții specifice, precum accesul la fonduri pentru completarea investiției din linii de finanțare asigurate de UE, alocare la sistem de bonus de cogenerare, conexiunile la rețeaua energetică națională și accesul pe termen lung la materii prime.

Mai mult, construirea unei noi centrale în cogenerare necesită atragerea unui partener extern pentru CIECH care va fi responsabil pentru construcția și întreținerea unei noi surse de abur industrial și, de asemenea, pentru finanțarea investiției. În schimb, CIECH va semna un contract pe termen lung pentru achiziționarea aburului tehnologic de la noua centrală în cogenerare.

După îndeplinirea condițiilor menționate mai sus, reluarea activității CIECH Soda România și a SNS Salrom/Exploatarea Minieră va asigura o creștere a numărului de noi locuri de muncă în economia locală a județului Vâlcea și le va susține pe cele existente (potrivit unui raport EY, publicat la 16.09.2019, au fost create peste 4.400 de locuri de muncă în România, în 2018, ca urmare a activităților CIECH Soda România).

„Vestea bună este că reluarea producției de sodă este posibilă și că poate fi asigurată o creștere ulterioară, dar vestea proastă este că a trecut deja un an. Există speranțe pentru fabrica noastră, dar toate deciziile referitoare la alte investiții trebuie luate într-un context favorabil și cu sprijin pe care sperăm să îl găsim, în pofida perioadei dificile prin care trecem”, a declarat Witold Urbanowski, CEO al CIECH Soda România.

Activitatea CIECH Soda România este în prezent redusă la 80 de angajați care sunt implicați în producția de silicați, cu ajutorul unui generator de abur industrial de joasă presiune și pentru mentenanța utilajelor din fabrica de sodă în conformitate cu procedurile de întreținere stand-by. Cu toate acestea, având în vedere noile resurse financiare disponibile, în special fondurile UE pentru redresarea economiei, precum și angajamentele de reducere a emisiilor de CO2 asumate de România, se poate crea un context favorabil pentru grăbirea deciziilor de a construi noua centrală.

„Studiul arată, printre altele, posibilitatea unei reduceri a emisiilor de CO2 cu 275.000 de tone în producția de abur față de volumul emisiilor de carbon generate de fostul furnizor, iar acest lucru este încurajator în ceea ce privește continuarea dezvoltării planurilor, în deplină conformare cu cerințele asumate și de statul român privind politicile europene Green Deal. Desigur, aceste aspecte depind încă de luarea unor decizii finale de către toți factorii implicați, adică investitori și autorități, dar suntem cu adevărat entuziasmați de ideea că am putea relua activitatea de producție a sodei, reînnodând tradiția de peste 60 de ani de mândrie profesională în Vâlcea”, a concluzionat Witold Urbanowski.

CIECH Soda România era ultimul producător de sodă calcinată rămas în țară, furnizând materii prime importante pentru diferiți producători locali de sticlă, detergenți, substanțe chimice și produse metalurgice, reprezentând o sursă locală și de încredere pentru aprovizionarea cu sodă calcinată. Reluarea producției va ajuta și la reducerea importurilor de sodă calcinată din Bulgaria și Turcia până la aproximativ 30 milioane de dolari pe an. În ceea ce privește contribuția la economia orașului Râmnicu Vâlcea și a României prin plata de impozite, raportul EY a arătat că fiecare 1 milion de lei plătit sub formă de impozite a atras alte 3 milioane de lei la bugetul de stat.

*Pe 17 septembrie 2019, ora 20, CIECH Soda România a fost nevoită să treacă în stare de stand-by din cauza denunțării unilaterale a contractului de aprovizionare cu abur de către CET Govora, singurul furnizor de abur din Vâlcea, care a majorat succesiv prețul aburului cu 80% într-un interval mai mic de doi ani, cu mult peste nivelul fezabil, ceea ce a făcut ca menținerea producției să fie complet nesustenabilă.

Calendarul septembrie 2019 – septembrie 2020

Septembrie 2019 – martie 2020

• stand-by temporar inițiat din cauza denunțării unilaterale a contractului de către CET Govora, care a solicitat o majorare a prețului la abur cu peste 80% într-un interval mai mic de doi ani;

• angajament de a suporta toate costurile implicate de starea de stand-by, în așteptarea soluțiilor ce urmau a fi identificate cu sprijinul autorităților locale și naționale competente. Aceste costuri includeau salariile pentru 600 de oameni timp de 6 luni, întreținerea tuturor instalațiilor și toate costurile aferente;

• demersuri constante pe lângă autoritățile locale și naționale prin adrese, propuneri, studii care indicau posibile soluții pentru asigurarea activității pe termen lung;

• propunerea de soluții pentru construirea unei noi centrale în cogenerare, care să asigure alimentarea cu energie în condiții ecologice a companiei și, posibil, a altor actori industriali și rezidențiali.

Aprilie 2020 – septembrie 2020

• trecerea la starea de stand-by pe termen lung din cauza neidentificării unei soluții timp de 6 luni și a începerii pandemiei;

• oferte de disponibilizare voluntară acceptate în cazul angajaților care s-au înscris în acest program, care au presupus acordarea de pachete compensatorii pentru aproximativ 500 de persoane;

• disponibilizări colective care au vizat aproximativ 10% din angajații care nu s-au înscris în programul de disponibilizare voluntară;

• întreținerea instalațiilor de producere a sodei;

• continuarea producției de silicați;

• extinderea producției de silicați lichizi pentru a sprijini creșterea cererii din partea clienților locali, prin intermediul unei surse proprii de abur industrial de joasă presiune;

• progrese în elaborarea unui studiu de fezabilitate privind investiția în construirea unei centrale în cogenerare în incinta CIECH;

• demersuri în vederea obținerii sprijinului pentru construirea unei noi centrale – de exemplu, acces la liniile de finanțare UE, cum ar fi fondurile oferite de Uniunea Europeană în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;

• finalizarea studiului care confirmă fezabilitatea tehnică a construirii centralei.

Calendarul activităților din octombrie 2020

• obținerea autorizațiilor de construire și inițierea procesului de aprobare a autorizației integrate de mediu pentru noua centrală în cogenerare;

• continuarea demersurilor în vederea obținerii sprijinului pentru construirea noii centrale: acces la liniile de finanțare UE pentru completarea investiției, precum si la fondurile oferite de Uniunea Europeană în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, alocare la sistem de bonus de cogenerare.

Despre CIECH

Grupul CIECH, acționarul majoritar al CSR, este un holding internațional din industria chimică, fiind prezent în peste 100 de țări și înregistrând în 2018 venituri echivalente cu 1 miliard de dolari. În 2014, pachetul majoritar de acțiuni CIECH a fost achiziționat de KI Chemistry, o companie aparținând celui mai mare fond de investiții privat polonez, Kulczyk Investments.

CIECH Soda România S.A., o companie din cadrul grupului CIECH, a produs sodă calcinată și silicat de sodiu până în 2019. De la preluarea Uzinelor Sodice Govora, în 2016, CIECH a transformat fabrica de pe platforma industrială într-o companie competitivă pe piață. În septembrie 2019, compania a intrat în stand-by temporar din cauza denunțării unilaterale a contractului privind furnizarea de abur de către CET Govora, aflată în incapacitatea de a oferi abur la prețuri și în cantități sustenabile. În prezent, principalele linii de producție a sodei ale companiei se află în stand-by pe termen lung, până la momentul în care compania își va dezvolta propriile planuri pentru o sursă de aprovizionare cu abur sustenabilă, o nouă centrală în cogenerare. Linia de producție a silicaților este operațională.

• Biroul de Presă al CIECH Soda România