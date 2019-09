CIECH Soda România a intra în faza de stand-by, dar caută în continuare soluții sustenabile

Râmnicu Vâlcea, 18.09.2019. CIECH Soda România a intrat în faza de stand-by la unitatea sa din Râmnicu Vâlcea, începând cu 18 septembrie, după ce alimentarea cu abur industrial a fabricii a fost suspendată în urma denunțării unilaterale a contractului de către unicul său furnizor, CET Govora. În timp ce angajații primesc în continuare o ofertă de plecări voluntare, compania rămâne deschisă pentru găsirea unei soluții sustenabile, care să permită reluarea operațiunilor și să vină în sprijinul întregii platforme industriale.

Acceptarea noului preț al aburului, propus de CET Govora, ar duce la pierderi și mai mari pentru companie, operațiunile sale urmând să devină nesustenabile din punct de vedere economic.

Peste jumătate dintre cei 637 angajați ai fabricii au semnat deja oferta pentru plecarea voluntară, care rămâne deschisă. O parte din personal va fi păstrată pentru a asigura mentenanța instalațiilor, astfel încât producția să poată fi reluată imediat și în siguranță, dacă este găsită o soluție, în timp ce o parte dintre angajați vor avea posibilitatea unei relocări în alte unități ale grupului.

Compania CIECH, al doilea producător european de sodă calcinată și unul dintre cei mai mari investitori polonezi din România, asigură că deocamdată nu a luat decizia de a se retrage din țară și că analizează toate opțiunile. Una dintre soluțiile posibile este un proiect pentru o centrală nouă, eficientă, la care ar putea contribui toți partenerii de la nivel local, precum Consiliul Județean Vâlcea sau Chimcomplex.

“Ne aflăm într-un moment greu pentru fiecare sodist, pentru toți cei care s-au dedicat acestei uzine, toți cei care au pus suflet în această companie. Am căutat mereu cooperare și soluții la partenerii noștri de dialog și nu doar pentru viitorul fabricii, al angajaților noștri, ci pentru avea un proiect durabil care să ajute întreaga platformă industrială, să vină în sprijinul întregii comunități. În acest moment, cu noul preț la aburul industrial, pierderile, pe care deja le înregistrăm, s-ar adânci și mai mult dacă am continua. Însă vă asigur că nu am renunțat nicio secundă să ne gândim la viitor. Îmi mențin convingerea că una dintre cele mai bune opțiuni este să avem o nouă sursă de abur, eficientă, la care să contribuie și ceilalți parteneri locali. Avem nevoie de soluții pe termen scurt, dar și de acest proiect pe termen lung. În acest moment toate opțiunile rămân deschise!”, a declarat Witold Urbanowski, director general al CIECH Soda România.

Reamintim că în iunie 2019 CET Govora a denunțat unilateral contractul pentru furnizarea aburului industrial, pe care îl semnase cu Ciech la 1 aprilie 2019. Contractul trebuia să fie valabil până la sfârșitul anului 2020, iar CIECH deja agrease să plătească certificatele CO2.

Conform noului contract propus de CET, începând cu 18 septembrie 2019, prețul aburului urma să crească cu 135% comparativ cu anul trecut. În ciuda încercărilor de a ajunge la un consens, prețul aburului a rămas în continuare unul mai mult decât dublu față de 2018. Ponderea aburului în cheltuielile totale de exploatare a crescut constant, de la 34% (în 2018), la 44% (în primul semestru din 2019) și urma să depășească 50% după 18 septembrie.

Grupul polonez a avut în permanență o atitudine deschisă spre cooperare și a solicitat de asemenea sprijinul autorităților până la cel mai înalt nivel.

Pierderile care fac inacceptabil prețul aburului pentru CIECH

CIECH a înregistrat deja pierderi totale de peste 500 milioane lei în România, de când a preluat Uzinele Sodice Govora, în 2006. Compania a trecut printr-o restructurare profundă, a achitat vechile datorii, a făcut investiții importante în fabrică, iar între 2014-2018 a mărit capacitatea de producție cu 30%, iar cifra de afaceri a crescut cu 50%.

Cu toate că în ultimii ani a reușit să recupereze din pierderile anterioare, creșterile consecutive ale prețului aburului au afectat sustenabilitatea companiei. Spre exemplu, întregul profit pe 2018 s-a evaporat în cheltuielile cu aburul din primele 3 luni ale lui 2019, motiv pentru care a urmat o nouă reducere de personal în acest an.

CIECH Soda România este a doua cea mai mare companie privată în ceea ce privește veniturile și al 5-lea cel mai mare angajator privat din Vâlcea, iar de când a venit în România a contribuit la dezvoltarea regiunii.

Potrivit unui raport EY, lansat în 16 septembrie, operațiunile sale susțineau în total, în 2018, peste 4.400 de locuri de muncă. De asemenea, contribuia cu 445 milioane lei valoare adăugată la PIB-ul României.

Despre CIECH

Grupul CIECH, acționarul majoritar al CSR, este un holding internațional din industria chimică cu o prezență în peste 100 de țări și venituri în 2018 echivalente cu 1 miliard dolari. În 2014, majoritatea acțiunilor CIECH au fost achiziționate de KI Chemistry, societate care aparține de cea mai mare firmă de investiții private poloneză, Kulczyk Investments.

CIECH Soda România S.A., companie a Grupului CIECH, produce sodă calcinată şi silicat de sodiu. De la preluarea Uzinelor Sodice Govora în 2006, CIECH a transformat fabrica de pe platforma industrială într-o companie competitivă pe piață.