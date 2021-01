CEZ Vânzare prelungește termenul în care clienții săi pot studia ofertele sale concurențiale

Pentru a veni în întâmpinarea clienților săi casnici în regim servicu universal, CEZ Vânzare oferă posibilitatea alegerii unui tarif corespunzător pe piața concurențială până la data de 30 iunie 2021. Beneficiul facturării de tip discount pentru perioada în care se va aplica prețul nou de Serviciu Universal, rămâne valabil!

Furnizorul de energie electrică și gaze naturale continuă campania de informare a clienților săi, în contextul liberalizării pieței de energie electrică, dar și seria de beneficii oferite, prelungind perioada până la care aceștia pot studia ofertele CEZ Vânzare pentru a face o alegere informată, în funcție de nevoile fiecăruia.

CEZ Vânzare va continua informarea clienților săi atât pe canalele on-line, cât și prin corespondența scrisă. Le recomandăm clienților care doresc încheierea contractelor în Centrele de Relații cu Clienții CEZ Vânzare, să-și programeze vizita, accesând https://www.cezinfo.ro/rezervare-online/, pentru a evita timpul de așteptare. În plus, le recomandăm printarea, completarea și prezentarea ofertei specialistului CEZ Vânzare, pentru ca procesul de înregistrare să se facă simplu și rapid.

CEZ Vânzare a pregătit un portofoliu de produse de energie electrică care include și produse cu sau fără abonament lunar, cu servicii de asistență de urgență pentru casă sau cu termostat inteligent inclus, cu ajutorul căruia consumatorii pot controla de oriunde temperatura casei, dar și costurile cu energia electrică.

Pentru clienții complet digitali, CEZ Vânzare a dezvoltat un produs exclusiv online CEZ Verde Online, care oferă 100% energie regenerabilă, la un preț special.

Mai multe detalii despre ofertele concurențiale CEZ Vânzare pentru clienții casnici pot fi regăsite accesând https://www.cez.ro/ro/cez-vanzare/personal/oferta-clienti-eligibili.html.

Este important de menționat că în situația în care clientul dorește să rămână la CEZ Vânzare, în regim de serviciu universal, compania noastră va asigura acest serviciu, în continuare, conform prevederilor legale în vigoare.

În ceea ce priveşte comunicarea cu întreg portofoliul de clienţi CEZ Vânzare, canalele de comunicare alternative puse la dispoziţie de furnizor sunt următoarele:

• portalul şi aplicaţia mobilă MY CEZ;

• info Linia CEZ, 0251.929, disponibilă pentru solicitarea de informaţii comerciale, în fiecare zi în intervalul orar 08.00 – 20.00, în timp ce înregistrarea deranjamentelor electrice poate fi efectuată non stop;

• chatul cu un consultant CEZ Vânzare;

• chatul online, implementat de furnizorul CEZ Vânzare pe website-ul https://www.cezinfo.ro/ este disponibil luni – vineri, în intervalul orar 08.00 – 20.00, sâmbătă – duminică 08.00 – 16.00.

Alte canale de comunicare

• completarea formularului de înregistrare al sesizărilor accesând https://www.cez.ro/ro/sesizari-form;

• prin corespondenţă scrisă la adresa de e-mail cez_crc@cez.ro;

• numărul de fax: 0248.524.834.

• Direcția Comunicare și Marketing a CEZ România