CEZ Vânzare își încurajează clienții să fie prieteni cu natura printr-un gest simplu: ACTIVAREA SERVICIULUI E-FACTURA

Furnizorul de energie electrică și gaze naturale îi premiază zilnic pe clienții care își activează E-factura în perioada 14 iunie – 14 august cu 30 de becuri inteligente și 30 de trolere. Alegerile pentru un viitor mai verde încep cu acțiuni mici, iar CEZ Vânzare are în portofoliul de servicii oferite gratuit posibilitatea de a alege factura electronică.

E-factura iubește natura!

Confort maxim, zero întârzieri la primirea facturii și contribuție directă la un viitor sustenabil prin reducerea hârtiei și a numărului de copaci tăiați. Acesta ar fi câștigul imediat pentru clienții CEZ Vânzare, dincolo de posibilitatea de a face plata online, simplu și rapid.

Cum activezi E-factura?

Prin contul de client My CEZ. *Modalitatea recomandată: autentificare în contul de client My CEZ -> accesarea secțiunii Alege E-factura -> accesarea butonului Activează -> selectarea bifei cu acord de participare în concurs -> completarea e-mailului -> confirmarea link-ului de activare primit pe e-mail. My CEZ poate fi accesat: din browser: www.mycez.ro; prin descărcarea aplicației My CEZ din App Store sau Google Play. Pe www.mycez.cezinfo.ro/efactura: completezi formularul de activare a serviciului E-factura, disponibil pe website-ul www.mycez.cezinfo.ro/efactura și-l transmiți completat și semnat la https://bit.ly/3tpblOS. La Centrele de Relații cu Clienții CEZ Vânzare: tot ce trebuie să faci este să soliciți formularul de activare a serviciului E-factura în Centrul de Relații cu Clienții, să-l completezi, semnezi și să-l depui.

• Direcția Oameni și Brand CEZ România