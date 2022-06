CEZ a lansat platforma de responsabilitate socială „ENERGIE PENTRU BINE” în anul în care aniversează 10 ani de fapte bune la Maratonul Oltenie

Echipa CEZ a anunțat că reunește pe noua platformă www.energiepentrubine.ro inițiativele sale care aduc soluții pentru sănătate & wellbeing, educație, mediu și dezvoltare regională în comunitățile din sudul României. Proiectată ca o Călătorie a Binelui, aceasta configurează ariile strategice de implicare, parteneriatele și voluntariatul, elemente care au pus bazele primului proiect de CSR – Maratonul Olteniei.

„Veți regăsi pe platformă un micro-univers al inițiativelor de responsabilitate socială. Fiecare realizare a însemnat un plan bine pus la punct, un itinerariu documentat și adaptat nevoilor comunităților. Am avut lângă noi oameni care ne-au însoțit în calitate de parteneri sau voluntari și cărora le mulțumesc pentru determinarea de a parcurge un drum cu sens comun”, a spus Angelica Barbu, Director Divizia Oameni și Brand, CEZ România.

Pagina promovează principiile care stau la baza strategiei de responsabilitate socială și consolidează cultura voluntariatului, prezintă proiectele de CSR, reușitele și formularul „Aplică pentru finanțare”, pe care cei interesați îl pot completa în timp real. MOtivația echipei CEZ este să facă știute reperele care o ghidează în Călătoria Binelui, alegând să sincronizeze acest moment cu aniversarea a 10 ani de fapte bune la Maratonul Olteniei.



#MO2022: un deceniu cu investiții în comunitate

În perioada 27-28 august 2022, echipa CEZ se va revedea cu vâlcenii în Ținutul Maratonului, la Râmnicu Vâlcea. Toate edițiile au generat donații de 115.000 euro pentru comunitate. Și de această dată, taxele de participare vor fi dublate de CEZ și distribuite pentru a susține o cauză socială:

• Sănătate & Wellbeing: teste gratuite Babeș – Papanicolau în cadrul unei unități de diagnostic mobil

„De 20 de ani suntem alături de femeile din România, în drumul către combaterea cancerului, prin prevenție, stil de viață sănătos și acces la investigații medicale. Statisticile sunt alarmante, în ceea ce privește rata mortalității din cancerele feminine în România, comparativ cu celelalte țări din Europa. Prin participarea la Maratonul Olteniei, alegând cauza Fundației Renașterea, puteți oferi analize medicale prin Unitatea Mobilă Renașterea, femeilor defavorizate din județul Vâlcea, analize ce le pot salva viața!”, a precizat Mihaela Geoană, președintele Fundației Renașterea.

Educație, dezvoltare regională: soluționarea alertelor din Oltenia prin HartaEdu.ro

„La Narada vestea implicării a venit cu mult entuziasm şi bucurie că putem să fim parte din călătoria binelui, alături de partenerii noştri unici din regiunea Oltenia, pe platforma HartaEdu.ro. Cauzele noastre vin să sprijine sistemul de educaţie din România care are mai mult ca oricând nevoie de ajutor. Statisticile arată îngrijorător, peste 1,2 milioane de elevi învață în şcoli cu infrastructură inadecvată, lipsite de tehnologie. Suma strânsă va fi direcţionată rezolvării nevoilor pe care le au unităţile de învăţământ din judeţul Vâlcea (ex: dotare cu tehnologie, mobilier şcolar, renovări şi reabilitări săli de clasă etc.). Îi invităm pe toţi participanţii să contribuie la misiunea noastră de a aduce educaţia de secol XXI mai aproape de şcolile din România”, a declarat Andra Munteanu, preşedintele Narada.

Mediu: instalare de panouri fotovoltaice la micii fermieri/ producători locali din Oltenia

„Ne bucurăm să fim împreună în această călătorie a binelui. Suntem implicați activ în creșterea popularității energiei verzi prin proiecte precum Regenesys, «Pod cu Pod luminezi o casă» și prin noul nostru proiect, instalarea de panouri fotovoltaice pentru fermieri. Din păcate, sudul României este cel mai afectat de schimbările climatice. Din fericire, putem reduce aceste efecte, iar participanții la MO vor fi partenerii noștri în acest scop”, a precizat Teia Ciulacu, președintele Viitor Plus.

• Direcția Oameni și Brand a CEZ România