CEL MAI PENIBIL comunicat de presă din ultimii ani!

După cum aminteam mai devreme, femeile au o tendință clară de a trăi în orașe mai mari. Capitala României este orașul în care bărbaților le este mai ușor să-și găsească un partener, deoarece sunt cu 6,76% mai multe femei decât bărbați. Concret, sectoarele capitalei cu cea mai mare probabilitate sunt 1 și 2, cu variații de +8,36%, respectiv +8,15% de mai femei decât bărbați. În afara capitalei, al doilea loc unde bărbaților le-ar fi mai ușor să-și găsească o parteneră, este Agapia, în județul Neamț, întrucât aici întâlnim 16,80% mai multe femei decât bărbați. De asemenea, în Poiana Sibiului, în județul Sibiu, am constatat o diferență mare, în speță 14,32%. Pentru bărbați se pare că nu este la fel de important să trăiască în orașele mari. Este cazul Moșnei din județul Iași unde sunt cu +17,51% bărbați decât femei. Al doilea loc unde o femeie ar putea găsi mai ușor dragostea, este Scânteiești, în județul Galați, unde sunt cu +7,95% mai mulți bărbați decât femei. Alexandra Olariu, director de marketing SugarDaters, a declarat: «probabil unul dintre cele mai râvnite cadouri din acest an de Ziua Îndrăgostiților este apropierea umană/nevoia de contact uman, după o perioada lungă de restricții și limite. De aceea la SugarDaters ne străduim să ajutăm oamenii să găsească un partener în lumea reală prin contact digital. Avem o echipă care face ceea ce nu face niciun site de întâlniri online: verifică fiecare profil nou creat individual pentru a ne asigura de autenticitatea profilelor și sunt aprobate doar cele care îndeplinesc condițiile impuse. Nici măcar cele mai mari rețele sociale nu îndeplinesc această sarcină importantă. Mai mult decât atât, utilizatorii își pot valida profilul depunând un act de identitate valabil, o dovadă că sunt cine spun că sunt. Mulți o fac, deoarece unii utilizatori contactează doar profiluri validate»”.

Berislavesti este localitatea din județul Valcea în care o femeie are mai multe șanse să-și găsească un partener întrucât bărbați sunt cu +4,01% mai mulți decât femei. Rezultatele tuturor regiunilor din România au fost publicate pe blogul SugarDaters, un website de dating pentru găsirea unui partener. Se apropie Ziua Îndrăgostiților. După o perioadă lungă izolare, instabilitate și incertitudine oamenii sunt pregătiți din nou să cunoască persoane noi, cu care să interacționeze în viața reală. Prin urmare care sunt orașele propice pentru a găsi un partener? Alte localități în care este ușor pentru o femeie să găsească dragostea în județul Valcea sunt Cernisoara (+3,74% mai muți bărbați decât femei), Alunu (+3,63%), Stoilesti (+3,14%) și Rosiile (+2,90%). Aceeași analiză arată că femeile preferă să locuiască în orașe mari, întrucât cu puține excepții sunt localitățile în care, procentual, se regăsesc mai puțini bărbați decât femei. Prin urmare, unui bărbat îi este mult mai ușor să-și găsească o parteneră într-un municipiu decât într-un oraș mai mic. În Municipiul Ramnicu Valcea există un procentaj de +4,85% mai multe femei decât bărbați. Este orașul din județul Valcea unde bărbaților le este mult mai ușor să obțină o întâlnire. Alte orașe interesante pentru bărbați cu probabilități mari de a obține întâlniri cu sexul frumos, sunt: Oras Horezu (+4,70% mai multe femei decât bărbați), Municipiul Dragasani (+4,68%), Francesti (+3,91%) și Oras Baile Govora (+3,56%). Dacă comparăm cifrele generale pentru mediul rural și urban al județului Valcea, observăm că în mediul rural există +0,16% mai multe femei decât barbati, în timp ce în mediul urban găsim +3,90% mai multe femei decât barbati. Bucureștiul este orașul în care bărbaților le este mai ușor să găsească dragostea

„Berislavesti din județul Valcea este orașul cu cea mai mare probabilitate ca o femeie să își găsească un partener • Există un procentaj mai mare de bărbați +4,01% decât femei • Municipiul Ramnicu Valcea este orașul din județul Valcea unde un bărbat are o probabilitate foarte mare de a găsi o relație, deoarece procentajul femeilor este cu +4,85% mai mare decât cel al bărbaților • Femeile au o tendință clară de a locui în orașele mari din județe, însă le este mult mai ușor să găsească un partener în localitățile mai mici. În mediul rural din județul Valcea există un +0,16% mai multe femei decât barbati, în timp ce în mediul urban întâlnim o variație de +3,90% mai multe femei decât barbati • București este orașul din România unde bărbaților le este mai ușor să-și găsească o parteneră, deoarece femei sunt cu 6,76% mai multe decât bărbați *Cu date din orașele cu cel puțin 2.000 de locuitori

