Ce inseamna Cash Out la pariuri

Daca in urma cu mai multi ani pariurile sportive se rezumau la completarea biletelor in agentiile stradale si asteptarea rezultatelor, acum lucrurile sunt mult mai complexe. In primul rand, majoritatea pasionatilor de pariuri joaca direct pe internet, in cadrul caselor de pariuri online licentiate la ONJN (Oficiul National pentru Jocuri de Noroc), totul fiind mult mai comod.

In plus, parierea pe astfel de platforme online aduce cu sine o serie de avantaje si beneficii importante. Pe langa bonusuri extrem de avantajoase, o oferta de pariere excelenta, aplicatii pentru mobil (Android si iOS) si altele, la pariuri online vei beneficia si de Cash Out.

Iti prezint in continuare ce este Cash Out, cum se utilizeaza, la ce este util, alaturi de toate celelalte detalii pe care trebuie sa le stii despre aceasta functie.

Ce inseamna Cash Out?

Cash Out este o functie oferita in prezent de foarte multe case de pariuri online, ce poate fi intalnita si sub denumirea de “Inchidere pariu”. Dupa cum probabil ti-ai dat deja seama, prin intermediul acestei functii iti vei putea inchide aproape oricand doresti biletele plasate, fie ca vorbim despre bilete multiple, simple, pariuri pre-meci sau live.

Astfel, vei avea un control deplin asupra biletelor tale, ceea ce este foarte important si folositor.

Functia de inchidere a pariurilor este prezenta la cele mai bune case de pariuri online, iar tot mai multe agentii licentiate incep sa o adauge, astfel ca o vei gasi probabil pe majoritatea site-urilor. Un operator de top care ofera posibilitatea de Cash Out este Unibet si trebuie sa stii ca uneori poti incasa la Unibet bonus fara depunere pentru a te distra 100% gratuit pe platforma.

Exista si Cash Out partial oferit de unele case de pariuri de pe internet, aceasta fiind o varianta a cash out-ului mai flexibila si care se poate dovedi si mai utila in unele momente.

La ce este utila functia de Cash Out?

Aceasta functie iti va fie extrem de folositoare in multe situatii de-a lungul timpului. Probabil ca si tu ai pierdut multe bilete multiple la un singur eveniment, nu-i asa? Prin intermediul cash out poti inchide oricand doresti un pariu. In acest fel iti asiguri profitul sau reduci pierderile, in cazul in care evenimentele nu decurg in favoarea pronosticurilor alese.

De asemenea, functia de Cash Out se poate dovedi utila in cazul in care ai ales un pronostic gresit, pe care nu ai fi vrut sa pariezi. Pe majoritatea site-urilor de pariuri online vei avea posibilitatea sa inchizi imediat pariul plasat eronat si sa iti recuperezi banii, ceea ce este iarasi un lucru extrem de util.

In plus, daca beneficiezi de Cash Out partial poti scoate din joc doar o parte din bani (de exemplu, poti retrage miza utilizata pentru pariere) si in acelasi timp sa lasi pariul activ cu o anumita suma.

Cum se foloseste Cash Out?

Folosirea acestei functii de inchidere pariu este extrem de simpla. Pur si simplu trebuie sa navighezi in sectiunea de bilete plasate din cadrul contului tau, iar acolo vei observa butonul de inchidere pariu in cazul biletelor la care optiunea este disponibila. Tot pe respectivul buton sau undeva in apropiere vei vedea mereu si suma pe care o vei primi in urma inchiderii pariului.

Daca esti hotarat sa renunti la pariul plasat pur si simplu apesi pe butonul de Cash Out, iar in cateva momente acesta va fi inchis, iar suma afisata va fi creditata in contul tau.

Ce mai trebuie sa stii?

Functia de Cash Out nu este disponibila chiar pentru orice tip de pronostic sau bilet plasat. De exemplu, in general nu vei putea inchide cu Cash Out biletele de tip sistem si nici biletele care contin anumite tipuri de pariuri speciale, precum: pariuri pe fault-uri, suturi pe poarta etc.

Cash Out-ul nu va fi disponibil chiar in orice moment doresti. Exista anumite situatii (de exemplu blocare a cotelor din oferta, din cauza unor evenimente din meci) in care functia va fi blocata. Atunci nu iti ramane decat sa astepti revenirea acesteia.

La unele agentii de pariuri online, functia are anumite setari ce pot fi facute. De exemplu, poti alege sa incasezi prin Cash Out orice suma de bani, indiferent daca aceasta se modifica dupa momentul apasarii butonului sau poti alege sa incasezi doar suma fixa inscrisa pe buton, iar in cazul in care aceasta se modifica dupa apasare sa fii instiintat. De asemenea, pe unele site-uri poti seta si cash out automat, in momentul in care valoarea acestuia atinge un anumit prag setat de catre tine.

In concluzie, functia de Cash Out reprezinta unul dintre marile avantaje ale pariurilor online, pe langa multe altele pe care le vei descoperi de indata ce incepi sa pariezi pe internet. Posibilitatea inchiderii pariurilor aproape oricand doresti te poate salva din multe situatii neplacute si te poate ajuta sa obtii castiguri mai dese decat in mod obisnuit.

Daca inveti sa profiti la maxim de Cash Out si sa alegi cu atentie momentele in care folosesti aceasta functie, atunci te asigur ca vei avea numai de castigat pe termen lung.