Ce au «mâncat» handbalistele lui Pera la pauză?

Aceasta a fost întrebarea chinuitoare cu care antrenorul oaspetelor a plecat de la Vâlcea

La finalul partidei dintre SCM Râmnicu Vâlcea și Bietigheim, câștigată de echipa noastră cu scorul 34-27, antrenorii celor două cluburi au oferit mai multe declarații în cadrul unei conferințe de presă. Florentin Pera a avut multe cuvinte de laudă pentru jucătoarele pe care le pregătește: „Am jucat foarte bine în atac, chiar dacă am avut anumite situați reușite. Am marcat 34 de goluri contra unei echipe foarte solidă, omogenă. Mă bucur că nu am cedat nici o secundă. Nu pot decât să îmi felicit jucătoarele. Ele sunt cele care merită toate felicitările. S-au luptat până în ultima secundă”. Fair-play, Pera le-a felicitat și pe handbalistele de Germania pentru jocul bun pe care l-au făcut la Vâlcea.

De partea cealaltă, antrenorul oaspetelor de vineri, a recunoscut că echipa noastră a fost mai bună și că a meritat victoria. Mai în glumă, mai în serios, Martin Albertsen, s-a întrebat retoric „ce au mâncat jucătoarele de la Vâlcea la pauză?”; cu aluzie la faptul că au reușit o repriză secundă atât de bună, în care și-au dominat de multe ori adversarele!