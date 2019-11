Câțiva pași până la înființarea rețelei de gaze de la Gușoeni

Conform spuselor primarului Nicolae Concioiu, luna viitoare ar urma să aibă loc adjudecarea lucrărilor pentru înființarea sistemului de distribuție a gazelor în comuna Gușoeni. „Noi am făcut toate demersurile, am urmat toți pașii, avem bani de începerea lucrărilor, deoarece am alocat, în fiecare an, în consiliul local, bani pentru această investiție”, afirmă Concioiu. Singurul semn de întrebare mai este legat de Fondul de Dezvoltare și Investiții, iar primarul Concioiu explică: „Este un fond la care primăriile apelează pentru dezvoltarea localităţilor. Pentru localitatea noastră, soluţia este în felul următor: avem toată documentaţia în regulă pentru proiectul de înfiinţare a reţelei de gaze, semnăm contractul de finanţare şi licităm concesionarea. Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, prin care intră la finanţare construirea, modernizarea, reabilitare şi extinderea distribuţiei reţelei de gaze naturale, putem să demarăm investiţia. Prin urmare, și în abordarea politică actuală, e clar că avem prioritate cu această investiție”.

Advertisements