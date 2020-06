Care este cea mai bună dată pentru alegerile locale?

Guvernul consideră că o perioadă „potrivită” pentru organizarea alegerilor locale este sfârşitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie. „În urma deciziei Curţii Constituţionale, este clar că e nevoie de o lege pentru prelungirea mandatelor. Problema este legată de data alegerilor. În ceea ce ne priveşte pe noi, ca Guvern, am anunţat public de două luni, că noi considerăm o dată potrivită sfârşitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie pentru desfăşurarea alegerilor. Asta pentru că e după perioada de concedii, e înaintea unei eventuale reveniri a epidemiei, care este estimată, să spun, după 1 octombrie, după 15 octombrie, şi e o perioadă în care se poate face campanie, astfel încât oamenii să-şi aleagă primarii, consilierii locali, preşedinţii de consilii judeţene şi consilierii judeţeni în deplină cunoştinţă de cauză, cunoscând programele candidaţilor”, a explicat premierul Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă.

Întrebat dacă 27 septembrie este o dată pe care o preferă pentru scrutinul de la locale, prim-ministrul a spus: „27 septembrie sau 4 octombrie, astea sunt cele două date. Din punctul nostru de vedere, oricare din aceste două date sunt bune. Acum aşteptăm să vedem, pentru că nu am înţeles clar din decizia Curţii cine stabileşte data alegerilor, Guvernul prin hotărâre de Guvern, Parlamentul prin lege. Eu nu am înţeles, vă spun sincer. Se pare că a fost o decizie, aşa, că poate şi Guvernul, poate şi Parlamentul, o să vedem motivarea. Până nu vedem motivarea nu putem şti cu precizie ce e în deciziile Curţii”, a completat Orban.