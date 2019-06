„Candidez la președinție din partea PSD pentru că România are nevoie de onestitate”

Zilele trecute, Mihai Fifor a transmis un mesaj prin intermediul căruia și-a exprimat dorința de a intra în cursa pentru funcția de președinte al României la scrutinul electoral care se va desfășura în toamna acestui an. Reprezentantul PSD și-a argumentat intenția prin afirmația că țara noastră are nevoie de consens, de construcție și de dialog. „România are nevoie de un lider care să îi faciliteze parcursul. Din dorința sa obsesivă de a lovi în PSD, Klaus Iohannis a fost singurul șef de stat din UE care a spus că țara sa nu merită să conducă Europa. A fost singurul șef de stat care a blocat bugetul propriei țări. A blocat Parlamentul și Guvernul în demersuri benefice pentru români”, au transmis Mihai Fifor.

În același mesaj, Mihai Fifor a mai punctat: „România are nevoie de onestitate. Știu că România poate și are nevoie de mai bine. Vreau să fiu cu adevărat un președinte al tuturor românilor, din țară sau de oriunde îi va fi purtat viața, care să reînvie sentimentul de unitate națională, de demnitate și de onoare. Vreau să fiu un președinte care să unească, care să readucă bunul-simț și decența în politica românească. Vreau să fiu un președinte care să construiască, care să strângă la un loc energiile acestei națiuni. Îmi doresc România de mâine mai unită, mai demnă și mai bine reprezentată. Pentru viitorul nostru și al generațiilor ce vor urma”.

℗ Articol de promovare ℗

Similare

Comentarii

mesaj(e)