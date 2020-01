Campania „Fii la tine-n țară la fel ca afară”, în derulare

În 2020 românii sunt încurajați să „fie în țară la fel ca afară” și să predea deșeurile de echipamente electrice și electronice în mod responsabil, în cadrul Campaniei naționale „Fii la tine-n țară la fel ca afară”, derulată de ECOTIC împreună cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Conform unui comunicat de presă emis de conducerea Agenției Județene de Mediu Vâlcea, prin director Alin Voicescu, campania a fost lansată pe 14 ianuarie a.c., se va desfășura pe parcursul a trei luni de zile și va contribui la conștientizarea și educarea publicului cu privire la comportamentul corect față de DEEE – deșeurile de echipamente electrice și electronice și importanța colectării separate a acestora.

Campania susține și promovează colectarea selectivă a DEEE-urilor informând publicul asupra soluțiilor de colectare separată a deșeurilor electrice și electronice ce stau la îndemâna tuturor prin magazinele de electronice și electrocasnice, care sunt obligate prin lege să preia echipamentele vechi la achiziția produselor noi de același fel, punctele de colectare municipale sau private de colectare și campaniile pe care ECOTIC le desfășoară pentru colectarea în mod regulat, în mediul rural și urban.

Ce sunt DEEE-urile?

Colectarea și reciclarea deșeurilor electrice și electronice sunt foarte importante, întrucât, pe de o parte, multe dintre DEEE-uri conțin substanțe extrem de toxice și periculoase pentru mediu, iar pe de altă parte, DEEE-urile au una dintre cele mai ridicate rate de reciclare, 80-90% din componentele lor putând fi reciclate și reutilizate în economie ca materii prime secundare (metale, metale prețioase etc). Deșeurile de echipamente electrice și electronice includ toate echipamentele electrice și electronice, de genul: frigidere, mașini de spălat, televizoare, computere, telefoane mobile, aspiratoare, radio-casetofoane, camere video, cuptoare cu microunde etc.

România, în calitate de țară membră a Uniunii Europene, are obligația să atingă o țintă de colectare de 45% a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), urmând ca, din anul 2021, această țintă să crească la 65% din echipamentele puse pe piață.

Toți cei interesați pot să viziteze pagina de campanie fiiintara.ecotic.ro, pentru a afla mai multe informații despre campanie, printre care și harta cu punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).