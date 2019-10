Căminul cultural, mândria comunei Popești

Primărița Aurora Măgură (foto) se declară mulțumită de felul cum a colaborat cu salariații din administrația publică locală pentru câști­garea mai multor proiecte de investiții. Mândria cea mare a edilului comunei Popești este moderni­zarea Căminului cul­tu­ral, care nu mai era funcțional de peste 20 de ani.

„Am reușit moder­nizare Căminului și, în vară, am reuşit, după atâta vreme, să organizăm în acest loc serbarea de sfârşit de an şcolar a elevilor. În plus, avem un centru cultural unde periodic se ţin piese de teatru pentru copii, avem activităţi culturale şi, pe viitor, plănuim să organizăm şi spectacole, aşa cum erau cândva la noi în comună”, ne-a declarat Aurora Măgură.