Călimănești – 633 de ani de la prima atestare documentară a orașului

Manifestările prilejuite de împlinirea 633 de ani de la atestarea documentară a orașului Călimănești au debutat cu o ședință festivă a primarului Florinel Constantinescu, acolo unde s-au adus, pe rând, toate argumentele, care conduc la un singur adevăr: orașul de sub muntele Cozia își merită istoria, dar și oamenii pe care i-a dat de-a lungul sutelor de ani. În discursul său, Florinel Constantinescu a făcut o scurtă incursiune în trecut, a ajuns într-un prezent, cu care se mândrește și a privit către un viitor în care este foarte încrezător. Iată câteva considerente surprinse de acesta, care ne conduc pe noi la această concluzie: „În data de 20 mai 1388, la Cancelaria domnitorului Mircea cel Bătrân, au fost redactate și semnate două înscrisuri care stau la baza atestării noastre documentare. Este foarte interesant că, în cele două documente, Călimănești și Râmnicu Vâlcea stau împreună. Alăturarea celor două localități, care sărbătoresc astăzi aceeași vârstă documentară, este una cu mare încărcătură simbolică. În ea se poate vedea o speranță dragă vâlcenilor, aceea a dezvoltării unificatoare, în jurul municipiului de astăzi, a tuturor stațiunilor balneoclimaterice: Govora-Băi, Ocnele Mari, Băile Olănești și, desigur, cea mai mare și mai bine plasată dintre ele, Călimănești, cu cele două mari atracții, Cozia și Căciulata.

De ani buni evocăm la această dată pe cei care au întemeiat localitatea cu mii de ani mai înainte, așezându-se aici de-o parte și de alta a râului Olt, ca pe un loc bun, roditor dătător de mari speranțe pentru viitor. Întemeietorii anonimi ai localității au făcut primii pași în istoria noastră comună, fiind urmați de figuri ilustre ale poporului român, care au găsit la Călimănești loc de ctitorie pentru lăcașuri de cult, închinate credinței românești și, mai aproape de vremurile noastre, prilej de investiție în stabilimente pentru tratarea suferințelor cu ajutorul apelor minerale. Printre evenimentele organizate la această aniversare se află și o expoziție de fotografii care aduce în atenția publică familiile care au contribuit la creșterea localității în ultimii peste o sută de ani. O vom vedea împreună pentru a-i primi pe înaintași în sufletele noastre cu mult respect și multă recunoștință. Trecutul merge alături de noi în viitorul pe care îl pregătim pentru Călimănești.

Ne întâlnim în fiecare an, la 20 mai, și pentru a ne face planuri pentru viitor. Ultimul an nu a fost dintre cei mai buni, dar localitatea noastră a făcut față în viața ei la situații mult mai grele decât o amenințare cum este cea de acum. Pericole ca acesta pot opri din drum pe unul sau pe altul dintre noi, dar niciodată o întreagă familie cum este Călimănești. Sunt încrezător că lunile care vin ne vor aduce din nou turiștii în stațiune și ne vom recâștiga optimismul nostru proverbial. Avem de lucru la Călimănești. Administrația publică derulează noi proiecte de modernizare și de dezvoltare a localității, după cum știți. Investitorii privați sunt nerăbdători să-și reia activitatea la capacitate maximă și să-și extindă afacerile în turism. Gospodarii locali au planuri de dezvoltare a gospodăriilor lor, care trebuie reluate cât mai curând. Noi, românii, am știut întotdeauna să ne ridicăm și să mergem mai departe fără teamă de nimic.

Cum spuneam și în anii trecuți, eu cred că 20 mai este singura zi din an în care ne putem permite să fim un pic mai festivi. În toate celelalte trei sute șaizeci de zile avem de lucru. Să sărbătorim, așadar, cu încredere și bucurie și de această dată, mândri de trecutul și de prezentul nostru și cu încredere mare în viitor.

La mulți ani!