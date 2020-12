„BILANȚ LA FINALUL UNUI AN care ne-a pus serios la încercare: cea mai bună terapie pentru a ieşi din criză a fost munca”

Sună concluzia primarului Mircia Gutău la final de 2020

Am încheiat un an care ne-a pus serios la încercare, care ne-a adus multe drame, necazuri, dar care ne-a şi provocat să luăm cele mai bune decizii pentru a putea merge mai departe, pentru a ne continua existenţa cât mai aproape de normal. A fost un an cu multe restricţii, dar a fost şi un an plin de speranţă. Iar în ceea ce priveşte activitatea Primăriei Râmnicului, am considerat că terapia cea mai bună pentru a ieşi din criză este munca. Drept pentru care anul 2020 a fost marcat de evenimente importante, de finalizarea unor investiţii de anvergură sau de startul unor proiecte importante pentru oraş şi pentru locuitorii săi.

Dintre principalele investiţii realizate în anul 2020 trebuie menţionate amenajarea cu dale elastice a trecerilor de cale ferată de pe bd. Nicolae Bălcescu, de pe str. Mihai Eminescu şi de pe str. Copăcelu, parcarea etajată din faţa Casei Tineretului, Grădiniţa Ostroveni (finanţare prin PNDL), sala de sport a Liceului Sanitar „Antim Ivireanul” (finanţare prin CNI), canalizarea pluvială de pe str. Dacia, din vecinătatea pasajului pe sub calea ferată, modernizarea sălii de festivităţi de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, amenajarea imobilului din str. Popa Şapcă şi alocarea lui pentru clasele de învăţământ primar sau dezvelirea bustului domnitorului în contextul aniversării a 100 de ani de existenţă a acestei şcoli, amenajarea celor 90 de locuinţe sociale la fostul cămin al Liceului Ferdinand I, asfaltarea drumului de legătură între str. Câmpului şi comuna Bujoreni, amenajările din zona „Cina”, cele două spaţii pentru plimbarea câinilor de pe bd. Pandurilor, lucrările de modernizare de pe str. Mihai Viteazu din zona fostelor blocuri CPL, celor două noi sedii administrative de la Arenele „Traian” şi de pe str. General Magheru, punerea în funcţiune a programului WiFi4EU – internet gratuit în opt zone ale Râmnicului sau reabilitarea completă sau parţială a unor artere de circulaţie şi a unor sensuri giratorii intens circulate (bulevardele Tineretului, Tudor Vladimirescu şi Nicolae Bălcescu, străzile Nicolae Titulescu, Ferdinand, Ştirbei Vodă, Gabriel Stoianovici, Matei Basarab, Mihai Eminescu, Libertăţii, General Praporgescu, Mihai Viteazu, Maior V. Popescu şi splaiul Independenţei).

În ceea ce priveşte startul unor proiecte de anvergură, trebuie menţionate, în primul rând, cele nouă finanţări europene atrase în acest an pentru „Reabilitarea şi modernizarea Liceului Tehnologic «General Magheru»”, „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit Ostroveni 1”, „Dezvoltare locală în comunităţi marginalizate. Componenta 1 – Colonie Nuci”, „Simplificarea procedurilor administrative şi elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană şi a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă”, „Amenajare Parc zona Nord”, „Alinierea parcului ETA SA la cerinţele dezvoltării durabile”, „Amenajare Parc Ostroveni”, precum şi întocmirea documentaţiilor pentru proiectele „Creşterea mobilităţii urbane pietonale şi cicliste” şi „Reabilitare Parc Mircea cel Bătrân”. Valoarea totală a acestor proiecte trece de 112 milioane de lei, iar finanţările nerambursabile atrase însumează peste 102 milioane lei.

Totodată, am avansat în concretizarea unor proiecte cu finanţare europeană aprobate anterior prin semnarea contractului de furnizare a șapte autobuze articulate Mercedes în cadrul proiectului „Construirea unei artere de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu şi b-dul Tineretului spre Nord, de la intersecţia acestuia cu strada Gib Mihăescu, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe b-dul Tudor Vladimirescu şi achiziţionarea de autobuze cu combustibili alternativi”, sau prin demararea lucrărilor în cadrul proiectelor „Reabilitare iluminat public în Municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv realizarea unei canalizaţii subterane noi aferente reţelelor electrice şi de telecomunicaţii” şi „Reabilitarea termică a internatului şi cantinei Colegiului Naţional «Mircea cel Bătrân»”. Am reuşit accesarea de fonduri guvernamentale şi am dat startul construcţiei a 120 de locuinţe sociale în Ostroveni Sud, precum şi la reabilitarea termică a blocurilor din Zona Centrală şi de la intrarea în oraş dinspre Troianu.

Am răspuns prompt provocărilor lansate de pandemia de coronavirus şi am luat măsuri pentru limitarea răspândirii virusului şi pentru ajutorarea celor mai afectaţi concetăţeni. Astfel, s-a amenajat un spaţiu de carantină la internatul fostului Liceu Oltchim, s-au demarat programele de dezinfecţie a autobuzelor ETA, a tuturor locurilor de joacă din municipiu, a scărilor de bloc, precum şi de spălare a străzilor cu substanţe dezinfectante. Am derulat cu sprijinul a numeroşi voluntari acţiuni masive de dezinfecţie a domeniului public prin personal dotat cu atomizoare (cu accent pe spaţiile dintre blocuri din toate cartierele), am distribuit pachete cu produse alimentare de bază pentru aproximativ 2.500 de persoane vulnerabile din municipiu (vârstnici fără aparţinători şi persoane singure sau familii aflate în situaţii de risc social) şi am distribuit covoraşe absorbante cu dezinfectant şi pulverizatoare pentru dezinfectarea mâinilor la toate cele aproximativ 1.800 de scări de bloc din municipiu, la peste 50 de sedii de instituţii publice, dar şi la case particulare. Nu în ultimul rând, tot cu sprijinul unor voluntari, am pus în practică iniţiativa personală de aprindere, în noaptea de Înviere, a 18.000 de candele la toate mormintele din cele 11 cimitire ale municipiului. Toate aceste măsuri preventive au făcut ca, multă vreme, Râmnicu Vâlcea şi judeţul Vâlcea să se situeze pe un loc fruntaş pe ţară în ceea ce priveşte numărul redus de îmbolnăviri din cauza coronavirsului.

Anul 2020 a fost marcat şi de alegerile locale, programate să se desfăşoare în luna martie, dar amânate pentru luna septembrie. O campanie electorală prelungită excesiv, plină de atacuri la persoană, de minciuni, de manipulări şi de fake-news-uri a indus o tensiune suplimentară în rândul comunităţii locale, şi aşa marcată de spectrul pandemiei de coronavirus. Cu toate acestea, Primăria a reuşit să îşi desfăşoare activitatea cât mai aproape de normal şi în slujba cetăţeanului, iar rezultatele s-au văzut, inclusiv în rezultatul votului pentru funcţia de primar al municipiului.

Încheiem acest an cu speranţa şi premisele că anul 2021 va fi unul mai bun: un an în care să ne putem reîntoarce la o viaţă normală, în care să ne întâlnim cu rudele şi cu prietenii fără teama că ne-am putea îmbolnăvi, în care să nu ne fie ameninţate locurile de muncă, un an cu străzi pline de copii în drum spre şcoală şi cu vârstnici ieşiţi la plimbare prin parcuri. În ceea ce priveşte activitatea administraţiei locale, sper ca o dată cu debutul lui 2021, unii consilieri locali să înţeleagă că vremea campaniilor electorale a trecut, că este momentul să lucrăm împreună pentru binele comunităţii locale, respectându-ne unii pe alţii, dar şi voinţa electoratului.

Nu pot încheia acest bilanţ la final de an fără să le mulţumesc tuturor celor care au făcut posibile cele enumerate mai înainte: angajaţii administraţiei locale, firmelor care au lucrat la obiectivele de investiţii, reprezentanţilor instituţiilor locale şi centrale cu care Primăria municipiului a colaborat, ca de fiecare dată, excelent, mass-media locală care a ilustrat obiectiv activitatea Municipalităţii, precum şi tuturor voluntarilor implicaţi în diversele acţiuni pe care le-am iniţiat. Dar în primul rând, vreau să transmit cele mai sincere sentimente de recunoştinţă tuturor cetăţenilor Râmnicului, care au dovedit în cursul acestui an dificil un simţ civic deosebit, responsabilitate, înţelegere, disponibilitate la dialog şi, în special, că iubesc acest oraş minunat care este Râmnicul. Tuturor le urez un an nou cât mai bun, cu sănătate şi cu cât mai multe împliniri!

La mulţi ani!

• Mircia GUTĂU, primarul Râmnicului