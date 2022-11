BAZA SPORTIVĂ DE LA GUȘOENI, printre cele mai moderne din sudul județului

Vă prezentam și în alte ediții ale ziarului nostru informații despre baza sportivă din comuna Gușoeni, una de care administrația locală a avut și are foarte mare grijă. Asta pentru că o asemenea bază sportivă are potențialul de a atrage tinerii din localitate spre sport, spre mișcare în general, dar, totodată, să îi facă să prețuiască mai bine elementele de indentitate locală. Cu sprijinul Consiliului Local și al Primăriei din localitate, Gușoeni are echipă de fotbal înscrisă la întrecerile oficiale, organizate de Asociația Județeană de Fotbal Vâlcea, dar participă și cu echipele de juniori la diferite competiții, oficiale sau amicale.

Baza sportivă din localitate este foarte bine amenajată și îngrijită, fiind pusă în mod gratuit la dispoziția tinerilor din localitate care doresc să joace fotbal în sistem organizat. Primarul Nicolae Concioiu și consilierii locali se bucură, pe lângă susținerea părinților care își lasă copiii la fotbal, de suportul mai multor profesori de sport, care asigură și pregătirea tinerilor.

Constantin Rădulescu, impresionat de baza sportivă din Gușoeni

Cei care practică fotbalul la diverse echipe din județ (și care ajung să joace pentru echipele lor și la Gușoeni) cunosc faptul că baza sportivă de aici este una dintre cele mai frumoase bine întreținute din sudul județului nostru. Recent, printre oficialitățile care au vizitat baza sportivă din Gușoeni s-a numărat și președintele Consiliului Județean Vâlcea. Constantin Rădulescu ajunge destul de des în comuna administrată de edilul Nicolae Concioiu și apreciază eforturile pe care administrația locală se depune pentru ca baza sportivă să se prezinte în condiții cât mai bune.

„A fost o plăcere să îi revăd pe jucătorii de fotbal de la Gușoeni. Am rămas plăcut impresionat de felul cum arată baza sportivă din Gușoeni. Este meritul domnului primar Nicolae Concioiu, pe care îl felicit pentru acest lucru și pentru toate proiectele pe care le-a realizat pentru binele comunității locale. De altfel, este de apreciat efortul considerabil pe care îl fac toți primarii care susțin sportul la nivel de localitate. Tinerii noștri merită o astfel de implicare din partea noastră, pentru a crește sănătoși”, a declarat președintele Constantin Rădulescu, apreciind meritele administrației locale din comuna Gușoeni.